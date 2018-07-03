Юная футболистка получила билет на матч Бразилия-Мексика от главы региона

Валерия — единственная девочка в мальчишеской команде, участвующей в первенстве области. Руководитель области познакомился с юной футболисткой во время своего визита в Сергиевский район в конце прошлой недели и пообещал исполнить мечту спортсменки — посмотреть на стадионе матч чемпионата мира.

"Моя мечта сбылась, спасибо Дмитрию Игоревичу за этот подарок. Сейчас я не могу описать свои впечатления. 90 минут я просто наслаждалась футболом в исполнении лучших игроков мира", — рассказала Валерия.

Возможно, Валерия вскоре перестанет быть единственной девушкой в составе сергиевской команды. Тренер Вячеслав Лемков рассказал, что благодаря ЧМ-2018 повысился интерес к футболу в районе — в секцию записываются не только мальчишки.