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«Девушка» по имени Артем закладывала наркотики в Нижнем Новгороде
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«Девушка» по имени Артем закладывала наркотики в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Оперативниками УНК в Нижнем Новгороде задержана весьма симпатичная закладчица, — сообщает Telegram-канал «Силовики». — По старой оперской традиции они стали ее стыдить, мол, тебе детей рожать надо, замуж выходить, такая красивая, а занимаешься сбытом наркотиков, всю свою красоту и молодость в тюрьме оставишь. Но, когда ее доставили в отдел полиции для досмотра, который, согласно УПК, должен проводиться исключительно сотрудниками одного пола с досматриваемым, что-то пошло не так.
В паспорте задержанной было написано мужское имя «Артем Алексеевич», пол — «мужской».
Редакция направила запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать ситуацию.
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