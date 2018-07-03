«Девушка» по имени Артем закладывала наркотики в Нижнем Новгороде

— Оперативниками УНК в Нижнем Новгороде задержана весьма симпатичная закладчица, — сообщает Telegram-канал «Силовики». — По старой оперской традиции они стали ее стыдить, мол, тебе детей рожать надо, замуж выходить, такая красивая, а занимаешься сбытом наркотиков, всю свою красоту и молодость в тюрьме оставишь. Но, когда ее доставили в отдел полиции для досмотра, который, согласно УПК, должен проводиться исключительно сотрудниками одного пола с досматриваемым, что-то пошло не так.

В паспорте задержанной было написано мужское имя «Артем Алексеевич», пол — «мужской».