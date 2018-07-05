Губернатор Подмосковья встретился с уличными художниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с победителями областного конкурса граффити, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и здоровому образу жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 5 июля.

«Многие из вас смогли выразить эмоции, показать людей, которые являются кумирами миллионов. Я считаю, что это очень позитивное и интересное направление. Очень приятно, что эта культура приживается у нас в стране и в Подмосковье в частности», — сказал Воробьев.

Глава региона напомнил, что распорядился учредить конкурс граффити в 2015 году, в первый раз он был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что теме патриотического воспитание уделяется большое внимание.

Всего в конкурсе участвовали 213 работ. Победителями стали четыре команды из Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка. В качестве приза им вручили сертификат на приобретение техники и средств для граффити.

Один из художников рассказал, что при создании работы они экспериментировали с элементами поп-арта.

Следующий конкурс будет посвящен многообразию профессий, говорится на сайте регионального правительства. В прошлом году участники обыгрывали экологическую тематику, так как в соответствии с президентским указом 2017-й был Годом экологии.