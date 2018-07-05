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Губернатор Подмосковья встретился с уличными художниками
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Губернатор Подмосковья встретился с уличными художниками 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с победителями областного конкурса граффити, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и здоровому образу жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 5 июля.
«Многие из вас смогли выразить эмоции, показать людей, которые являются кумирами миллионов. Я считаю, что это очень позитивное и интересное направление. Очень приятно, что эта культура приживается у нас в стране и в Подмосковье в частности», — сказал Воробьев.
Глава региона напомнил, что распорядился учредить конкурс граффити в 2015 году, в первый раз он был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что теме патриотического воспитание уделяется большое внимание.
Всего в конкурсе участвовали 213 работ. Победителями стали четыре команды из Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка. В качестве приза им вручили сертификат на приобретение техники и средств для граффити.
Один из художников рассказал, что при создании работы они экспериментировали с элементами поп-арта.
Следующий конкурс будет посвящен многообразию профессий, говорится на сайте регионального правительства. В прошлом году участники обыгрывали экологическую тематику, так как в соответствии с президентским указом 2017-й был Годом экологии.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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