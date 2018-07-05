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Победителям подмосковного конкурса граффити вручили награды
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Победителям подмосковного конкурса граффити вручили награды 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Члены жюри и министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева наградили победителей регионального конкурса граффити в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области, передает корреспондент РИАМО.
Ранее лауреатов конкурса поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас было порядка 300 работ заявлено, отбирались эскизы. Конечно, очень сложно местами, например, в Звездном городке, где небольшое количество домов. Мы помогали подбирать места, но вообще ребята сами определяли», — сказала Плещева.
Награды также вручила член Общественной палаты Московской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.
«Разная техника у художников, тема актуальная, благодатная, молодежь откликнулась на нее. Я надеюсь, конкурс будет продолжаться, новые люди будут вовлекаться», — подчеркнула Маланичева.
Член жюри, художник, дизайнер Евгений Ches в свою очередь отметил, что жюри обсудило все работы, прежде чем выбрать победителей.
«Среди участников встречались как профессионалы, так и любители, начинающие. Очень хорошо, что им дали возможность участвовать», — подчеркнул Ches.
Футболист Александр Ширко также наградил художников, которые заняли второе место, они нарисовали в Бронницах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Поздравляю, рисуйте не только современных футболистов, но и ветеранов, мы будем о них помнить, они будут нашим примером», — отметил Ширко.
Конкурс граффити прошел в Подмосковье по поручению губернатора Московской области уже в четвертый раз. В 2018 году основной темой конкурса стал чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Конкурс проводился с 23 апреля по 29 июня.
Жюри оценивало конкурсные работы по таким критериям, как выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, композиция, художественно-эстетическое впечатление и исполнительское мастерство.
Победителями стали четыре команды из подмосковных Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка.
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