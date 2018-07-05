Победителям подмосковного конкурса граффити вручили награды

Ранее лауреатов конкурса поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«У нас было порядка 300 работ заявлено, отбирались эскизы. Конечно, очень сложно местами, например, в Звездном городке, где небольшое количество домов. Мы помогали подбирать места, но вообще ребята сами определяли», — сказала Плещева.

Награды также вручила член Общественной палаты Московской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева

«Разная техника у художников, тема актуальная, благодатная, молодежь откликнулась на нее. Я надеюсь, конкурс будет продолжаться, новые люди будут вовлекаться», — подчеркнула Маланичева.

Член жюри, художник, дизайнер Евгений Ches в свою очередь отметил, что жюри обсудило все работы, прежде чем выбрать победителей.

«Среди участников встречались как профессионалы, так и любители, начинающие. Очень хорошо, что им дали возможность участвовать», — подчеркнул Ches.

«Поздравляю, рисуйте не только современных футболистов, но и ветеранов, мы будем о них помнить, они будут нашим примером», — отметил Ширко.

Конкурс граффити прошел в Подмосковье по поручению губернатора Московской области уже в четвертый раз. В 2018 году основной темой конкурса стал чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Конкурс проводился с 23 апреля по 29 июня.

Жюри оценивало конкурсные работы по таким критериям, как выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, композиция, художественно-эстетическое впечатление и исполнительское мастерство.

Победителями стали четыре команды из подмосковных Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка.