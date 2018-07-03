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Пресс‑конференция по итогам конкурса граффити на тему ЧМ‑2018 пройдет в РИАМО 5 июля
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Пресс‑конференция по итогам конкурса граффити на тему ЧМ‑2018 пройдет в РИАМО 5 июля 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В четверг, 5 июля, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Подведение итогов областного конкурса граффити».
В пресс-конференции примут участие:
— министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева;
— российский футболист Александр Ширко;
— эксперт в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций Илья Заливухин;
— член Общественной палаты Московской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева;
— художник, дизайнер и организатор проекта Park11 Art Wall Евгений Ches, а также победители областного конкурса граффити-2018.
Участники пресс-конференции подведут итоги конкурса, который в этом году проводился по двум темам — чемпионат мира по футболу в России и здоровый образ жизни, а также ответят на вопросы журналистов и наградят победителей.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru.
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