Опровержение информации на сайте «АиФ-Приморье»

2 июля 2018 года на сайте «АиФ-Приморье» в разделе «Общество» была размещена новость «Организаторы „Ералаша“ вымогают деньги на кастинге во Владивостоке». В ней была опубликована жалоба жительницы Приморья на то, что после успешного прохождения кастинга её ребёнком, организаторы сообщили, что для продолжения участия в тележурнале, нужно заплатить 23 тысячи рублей. Женщина предполагала, что реклама популярного проекта ввела её в заблуждение и необходимость платить была изначально неочевидна.

Указанная в заголовке и тексте новости информация не соответствует действительности.

Редакция «Аргументы и Факты-Приморье» приносит свои извинения «Студии Ералаш».

Подробные разъяснения от пресс-службы «Ералаша» можно прочесть здесь.