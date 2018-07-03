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Опровержение информации на сайте «АиФ-Приморье»
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Опровержение информации на сайте «АиФ-Приморье» 

АиФ-Владивосток 57 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
2 июля 2018 года на сайте «АиФ-Приморье» в разделе «Общество» была размещена новость «Организаторы „Ералаша“ вымогают деньги на кастинге во Владивостоке». В ней была опубликована жалоба жительницы Приморья на то, что после успешного прохождения кастинга её ребёнком, организаторы сообщили, что для продолжения участия в тележурнале, нужно заплатить 23 тысячи рублей. Женщина предполагала, что реклама популярного проекта ввела её в заблуждение и необходимость платить была изначально неочевидна.
Указанная в заголовке и тексте новости информация не соответствует действительности.
Редакция «Аргументы и Факты-Приморье» приносит свои извинения «Студии Ералаш».
Подробные разъяснения от пресс-службы «Ералаша» можно прочесть здесь.
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