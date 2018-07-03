Спасли пушистого: неравнодушные жители Уфы сняли котенка с высоченного дерева

Бедного котика сняли общими силами, ему ничего не угрожает

Все-таки есть добрые люди на свете и на них держится мир. Возле детского сада №151 по улице Шота Руставели родители дошкольников заметили несчастного испуганного котенка, который сидел на верхушке высоченного дерева и не мог спуститься.

На протяжении 4 дней отчаянный мяв бедного животного оглашал окрестности и заставлял детей плакать от жалости. Но поскольку спуститься котенок не мог, неравнодушные родители и воспитатели собрали деньги и наняли промышленного альпиниста, который снял напуганного бедолагу с вынужденного боевого поста.

Котика накормили, помыли, сейчас ему ничего не угрожает.