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Спасли пушистого: неравнодушные жители Уфы сняли котенка с высоченного дерева
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Спасли пушистого: неравнодушные жители Уфы сняли котенка с высоченного дерева 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
Бедного котика сняли общими силами, ему ничего не угрожает
Все-таки есть добрые люди на свете и на них держится мир. Возле детского сада №151 по улице Шота Руставели родители дошкольников заметили несчастного испуганного котенка, который сидел на верхушке высоченного дерева и не мог спуститься.
На протяжении 4 дней отчаянный мяв бедного животного оглашал окрестности и заставлял детей плакать от жалости. Но поскольку спуститься котенок не мог, неравнодушные родители и воспитатели собрали деньги и наняли промышленного альпиниста, который снял напуганного бедолагу с вынужденного боевого поста.
Котика накормили, помыли, сейчас ему ничего не угрожает.
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