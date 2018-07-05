Ещё
В Сети появились фото 20-летней невестки Шукшиной с двумя мужиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появились фото 20-летней невестки Шукшиной с двумя мужиками 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
Фрейя Зильбер не страдает от одиночества после того, как рассталась с сыном актрисы Марии Шукшиной Макаром Касаткиным. 20-летняя девушка опубликовала фотографии, на которых запечатлела себя, а также сына и некого мужчину, с которым сидела в машине, а затем держащего на руках мальчика.
Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер прославилась после того, как появилась в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и объявила на всю страну, что в апреле родила сына наследнику популярной актрисы Марии Шукшиной Макару Касаткину. Фрейя жаловалась на то, что все ее попытки связаться с кинодинастией заканчивались неудачами, хотя она хочет лишь признания, что малыш действительно внук именитой артистки.
В итоге, представители Шукшиной и Зильбер встретились, и был проведен ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что Фрейя действительно родила от Макара. В свою очередь, Шукшина предложила Зильбер воспитывать малыша Марка в их семье. Что на это ответила молодая мать, точно неизвестно. Отметим, что у Фрейи есть дочь. Говорят, она родила ее в 14 лет, девочку воспитывает мать Зильбер. По слухам, та не знает, что Фрейя ее мать и называет старшей сестрой.
Кстати, личная жизнь Зильбер налаживается. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories девушка опубликовала три фотографии, на одной снята она сама, а на двух — некий мужчина. Примечательно, что на снимке молодой человек держит на руках сына Зильбер. "#мужики" — коротко подписала кадр Фрейя. Точно неизвестно, является ли мужчина на фото сын Марии Шукшиной Макар Касаткин.
Между тем в новом выпуске шоу Малахова Фрейя пожаловалась на игнорирование Макара. «Он просто даже не посмотрел на меня. У него глаза в пол, отходил по к углам. Я не знаю, что с ним произошло. Я просто надеюсь, что с ним все хорошо», — отметила Зильбер после встречи с экс-возлюбленным. Фрейя и Макар встретились в судебно-медицинском центре. Сын Шукшиной был молчалив и старался не привлекать к себе внимания репортеров. Он не ответил ни на один вопрос журналистов.
Дни.ру: последние новости
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров76
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает5
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение