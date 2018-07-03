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Самая юная «силиконовая Барби» в мире с трудом несет огромный бюст и переставляет ноги
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Самая юная «силиконовая Барби» в мире с трудом несет огромный бюст и переставляет ноги 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
18-летняя Габриэлла Жирачкова из Праги вдохновлялась примером других жертв пластики и первую операцию сделала еще в 16 лет.
Мечтая стать похожей на легендарную куклу, Габриэлла каждый месяц тратит $1,3 тыс. из родительского бюджета на поддержание своих форм: семья платит за ее филлеры, волосы, перманентный макияж в стиле живой куклы и гардероб. Первую операцию Жирачкова сделала в 16, перейдя с третьего размера груди на седьмой, что обошлось ей в $4,5 тыс.
За два года девушка успела увеличить ягодицы, удалить несколько ребер и ее раз увеличить грудь. Она называет себя первой чешской Барби и самой юной «силиконовой Барби» в мире.
Похоже, многочисленные операции все-таки сказались на здоровье юной девушки: на немногочисленных видео в рост со своей страницы видно, как тяжело ей даются ходьба и спорт.
Габриэлла Жирачкова интересуется не только телесным совершенствованием: она также пытается начать карьеру певицы под псевдонимом Lolo ta Bella и коллекционирует кукол. А как тебе внешность подростка — жертвы пластики?
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Фото:Instagram,
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