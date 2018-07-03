Сахалинец пытался уплыть в Японию на самодельной лодке

Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС России задержали жителя Сахалина, который пытался покинуть страну на самодельной лодке. Все случилось в районе холмского села Правда, сообщил портал Sakhalin.info

Источник фото: Sakhalin.info

Источник фото: Sakhalin.info

Сообщается, что во время задержания путешественник сильно сопротивлялся и не хотел прерывать свой путь. Стоит отметить, что к дальнему плаванию он неплохо подготовился: в его лодке оказались запасы питья, провизии, а также сменная одежда и палатка.

Действительно ли таким рискованным способом мужчина пересечь границу, или у него были какие-либо другие мотивы, не уточняется.

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