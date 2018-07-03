Бейонсе в идеальном платье для отпуска Temperley London

В начале июня вместе со своим супругом Джей-Зи Бейонсе отправилась в совместное мировое турне On the Run II, которое продлится до ноября. Сейчас они находятся в Европе, последний концерт пары прошел в Варшаве. Сегодня самая влиятельная супружеская пара музыкальной индустрии даст концерт в Кельне. В перерывах между шоу семейство Картеров успевает насладиться выходными в живописных европейских местечках. Певица поделилась снимком, сделанном как раз в один из таких дней. Для расслабленного дня на побережье она выбрала легкое платье с призом от Temperley London и босоножки с прозрачными пластмассовыми деталями.