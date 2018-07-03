Металлоинвест: Поможем ребенку вместе

Чтобы спасти ребенка, образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогостоящего имплантата, который не оплачивается за счет госбюджета. Мама Анжелики не в состоянии оплатить его самостоятельно.

«Летом прошлого года дочка упала с детской горки и очень сильно ударилась, — рассказала мама девочки Надежда Лаврик. — Я сразу повезла ее в травмпункт. Там у Анжелики обнаружили перелом руки со смещением, после чего нас отправили в Центр детской хирургии. По дороге дочке стало плохо — она потеряла сознание и стала биться в судорогах. В больнице Анжелику сразу отправили в операционную, оказалось, что у нее перелом височно-теменной кости и обширная гематома. Жизнь дочке спасли, но врачам пришлось удалить часть сломанной кости размером 10 на 6 см. Сейчас у Анжелики заметно деформирован череп, ухудшилось зрение, она путается в датах, с трудом подбирает предложения, чтобы выразить свою мысль. В школу дочка ходить не может, учится дома. В настоящее время ей срочно необходимо закрыть дефект черепа с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала. Но за счет госбюджета такой имплантат не предоставляется, сами оплатить его мы не в состоянии. Я воспитываю Анжелику одна, на руках еще два взрослых инвалида — мама и брат. Прошу откликнуться добрых людей и помочь нам».

Нейрохирург Центра детской хирургии Городской клинической больницы №5 Оренбурга Алексей Поснов рассказал: «Учитывая большие размеры дефекта на голове у девочки, необходимо закрыть его с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала».

Цена имплантата 965 650 руб.200 000 руб. внесла компания «Металлоинвест»

1870 руб. собрали на сайте Русфонда. Еще 142 755 рублей собрали читатели vesti.ru

Для спасения Анжелики не хватает 620 025 руб.

Все, кому не безразлична судьба девочки, могут узнать, как ей помочь, на интернет-странице Русфонда https://www.rusfond.ru/orenburg_actions/037#text

Сбор средств организован в рамках партнерства Металлоинвеста и Русфонда по поддержке тяжелобольных детей, проживающих в регионах присутствия Компании, —в Белгородской, Курской и Оренбургской областях. Совместная программа действует на постоянной основе с 2011 года. Металлоинвест финансирует до 30% стоимости лечения таких ребят. Сбор остальных средств, необходимых для лечения, обеспечивает «Русфонд», размещая информацию на собственном сайте и в СМИ.