Чем прославился сын княгини Ольги

Сын Ольги, Святослав, прославился как великий воин-завоеватель и сравнение некоторых историков его с Александром Македонским , при более обстоятельном изучении его походов не кажется таким уж сильным преувеличением. И несмотря на то, что Святослав, отказался принимать христианство, деяния Ольги и его политика едины в стремлении к укреплению и расширению молодого Русского государства.

Между матерью и сыном

Провести разграничение между правлением княгини Ольги и её сына Святослава тяжело даже формально. Ольга фактически правила страной за юного наследника Святослава в период его взросления. После вступления князя в правление, она продолжала руководить внутренней политикой молодого государства. После гибели князя Игоря от рук древлян в 945 году, Ольга правила до 964 года, когда на престол вступил её сын.

Воинственный Святослав, сосредоточив свое внимание на завоевательных походах против врагов Руси, отдал внутреннее управление страной в руки матери. Ольга умерла в 969 году, однако её сын, прославившийся своим знаменитым девизом «Иду на Вы!», ненамного ее пережил: был убит в бою с печенегами на днепровских порогах в 972 году.

Князь Святослав не уделял должного внимания внутреннему управлению и после смерти матери, а тем более при её жизни, поэтому в сфере государственного строительства можно говорить о преемственности их политики.

Укрепление внутреннего управления

Ольга навела порядок на Руси после гибели мужа не только посредством прославивших её жестоких расправ над древлянами, но также путем мирного строительства единого государства. Расправа над князем Игорем имела под собой определенные основания, связанные с явным несовершенством процедуры сбора дани, которая использовалась в русском государстве до Ольги.

Ранее существовавшая практика полюдья, то есть, ежегодного выезда князя со своей дружиной для сбора податей среди подчиненных городов и племён, сопровождалась существенными злоупотреблениями, так как единого, чётко установленного размера выплат фактически не существовало, чем и хотел воспользоваться, используя грубую силу дружины, князь Игорь.

Показательно наказав восставших древлян, Ольга установила определённые правила взимания дани с подчиненных областей и племён, то что сейчас можно было бы назвать налоговой системой. Объехав все подчиненные Киеву земли, она установила чёткие нормы сбора дани и особые места, погосты, куда представители племён и поселений свозили свои платежи, которые принимали представители княжеской администрации.

Фактически, это были первые шаги по созданию полноценной государственности.

В свою очередь, Святослав продолжил тенденцию укрепления централизованной власти и оформления единого русского государства, посредством своих военных походов. Он включил последнее славянское племя вятичей, платившее до этого дань хазарам, в состав Киевского государства. До Святослава и Ольги во главе основных русских княжеств, всё ещё сидели местные князья и правители, не связанные с центральной властью или потомками Рюрика.

Ольга при организации сбора налогов, поставила своих представителей на местах, а Святослав пошёл в этом вопросе ещё дальше и в наиболее важные города и княжества, направил наместниками своих сыновей. Уходя на войну, он оставил Ярополка в Киеве, Олега в древлянской земле, а будущего крестителя Руси, Владимира с воеводой Добрыней направил в Новгород. Тем самым была сформирована уже династическая власть Рюриковичей, что в тех условиях, стало большим шагом вперёд.

Контакты с Византией и христианство

Несмотря на продолжавшиеся при их правлении многочисленные войны и схватки между Русью и Византией, Ольга и Святослав активно наращивали контакты с империей. Мудрая княгиня прекрасно понимала, что несмотря на все коварство «ромеев», у них многому нужно учиться. Отказав матери в принятии христианства, Святослав, продолжая войны и столкновения с правителями Царьграда, также проявлял к империи не только военный интерес.

Святослав не смог или не захотел помешать постепенному продвижению Православия Ольгой внутри страны. Сам не осознавая этого, Святослав, отдавший внутреннее управление в руки своей матери, которая принесла на Русь христианство, тем самым закладывал семена для будущего укрепления создаваемого им государства в культурной и религиозной сфере.

Ольга воспитала и детей Святослава, в том числе, будущего крестителя Руси Владимира если и не любви, то в адекватном отношении к православию, а также способствовала созданию первых христианских общин. Тем самым она заложила основу будущего судьбоносного выбора для Руси.

Укрепить государство

В делах Ольги и Святослава видно общее устремление к усилению державы и оформлению новой государственности. Ольга карала мятежников, создавала систему централизованного, упорядоченного сбора налогов, а затем сеяла семена будущей государственной религии на Руси.

Святослав завершил дело объединения славянских племён под властью Киева, положил основы династическому правлению Рюриковичей на Руси и разгромил ряд серьёзных и опасных врагов молодого русского государства, в их числе, Хазарию.

Военные походы Святослава в большинстве своём направлялись чаще всего против реальных врагов страны и служили расширению её пределов, а политика Ольги, несмотря на жестокость первоначальных действий, в дальнейшем характеризовалась мирным укреплением основ русского государства.