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Свидание с шампанским на Волге закончилось для влюбленных воплями и паникой
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Свидание с шампанским на Волге закончилось для влюбленных воплями и паникой 

Kostroma.Today 41 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
Двое костромских влюбленных надолго запомнят свидание на Волге, узнал KOSTROMA.TODAY. Пара поехала отдыхать, но не смогла рассчитать свои возможности.
История произошла 1 июля, но стало известно о ней только сейчас. Молодые люди отправились на романтическое свидание на Волгу. Они решили покататься на лодке. Во время отдыха влюбленные поднимали друг за друга бокалы с горячительными напитками.
В какой-то момент мужчина понял, что лодкой он управлять уже не может. Женщина тоже уже была не в состоянии.
Они начали громко кричать и звать на помощь. Крики услышал кто-то из отдыхающих и вызвал специалистов. На место прибыли спасатели и отбуксировали дрейфующую лодку.
С влюбленными они провели беседу и посоветовали им больше не пить алкоголь на жаре.
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