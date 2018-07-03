Свидание с шампанским на Волге закончилось для влюбленных воплями и паникой

Двое костромских влюбленных надолго запомнят свидание на Волге, узнал KOSTROMA.TODAY. Пара поехала отдыхать, но не смогла рассчитать свои возможности.

История произошла 1 июля, но стало известно о ней только сейчас. Молодые люди отправились на романтическое свидание на Волгу. Они решили покататься на лодке. Во время отдыха влюбленные поднимали друг за друга бокалы с горячительными напитками.

В какой-то момент мужчина понял, что лодкой он управлять уже не может. Женщина тоже уже была не в состоянии.

Они начали громко кричать и звать на помощь. Крики услышал кто-то из отдыхающих и вызвал специалистов. На место прибыли спасатели и отбуксировали дрейфующую лодку.

С влюбленными они провели беседу и посоветовали им больше не пить алкоголь на жаре.