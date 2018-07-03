Экс-жена «самого красивого преступника» с размахом отметила развод

Несколько лет назад Джереми Микс (Jeremy Meeks) прославился. Когда молодого человека арестовали за незаконное хранение оружия, его фото из полицейского участка попали в Сеть. Мгновенно привлекательным парнем заинтересовались знаменитые модельеры. Когда Джереми вышел на свободу, то его ждали предложения о работе в известных модельных агентствах. Все это время его дома ждала жена Мелисса (Melissa Meeks) с тремя детьми. Однако манекенщик не был верен ей и вскоре женщина увидела в журнале снимки своего мужа с новой пассией.

Микс сам подал на развод еще в прошлом году. Все это время он развивал свои отношения с дочерью миллиардера Хлоей Грин (Chloe Green). Недавно девушка родила ему сына. Однако только на днях самый красивый преступник развелся с женой. Его возлюбленной пришлось заплатить Мелиссе 3, 6 миллиона долларов, чтобы та дала согласие на развод. Еще Хлоя выложила около миллиона долларов, чтобы ее благоверный получил опеку над своим сыном Джереми-младшим. Сейчас мальчик живет с отцом в Англии. Пока Джереми готовится сыграть свадьбу со своей избранницей, его бывшая жена празднует развод.

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Мелисса закатила вечеринку в клубе и с размахом отметила то, что снова свободна. Она со своими подругами повеселилась в Лас-Вегасе. «Сейчас я планирую наслаждаться жизнью как одинокая свободная женщина. Я праздную новую главу в своей жизни», — призналась она изданию Hollywood Life. Напомним, что Мелисса была беременна, когда узнала о неверности супруга. По ее словам, она так сильно расстроилась, что у нее случился выкидыш. Когда Микс узнал об этом от репортеров, то только рассмеялся.