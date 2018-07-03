«Нир ял хIун!»: как ругаются на Кавказе

Бранные выражения народов Кавказа эмоциональны и подчас весьма изощренны. Но ругаются там, несмотря на южный темперамент, реже, чем в России. На Кавказе не принято употреблять грубые слова всуе, заполняя ими, например, паузы в разговоре. А если уж собеседники начали обмениваться оскорблениями, дело легко может дойти до драки, а то и до поножовщины. Грубо разговаривать со старшими или даже просто в их присутствии — вопиющее нарушение неписаного этикета. Ругаться, находясь в обществе женщин, также не принято.

Чеченские ругательства

Следует помнить, что в чеченском языке есть фонемы, отсутствующие в русском. Выговорить их без тренировки можно лишь приблизительно.

«I» — так обозначается звонкий гортанный согласный звук, произносимый с резким выдохом. Согласные, после которых стоит «ъ», произносятся твердо, отрывисто, с придыханием. «Ь» смягчает звук, обозначаемый предшествующей ему буквой.

В чеченских словах ударение всегда делается на первый слог.

Арсенал ругательств включает пожелания неприятностей со здоровьем.

«Хьай тIол йеста хьа!» — «Чтоб у тебя грыжа появилась!»

«Нир ял хIун!» — «Чтоб тебя понос пробрал!» [С-BLOCK]

Следующее выражение намекает на военные конфликты, которые, лично или по рассказам старших, помнит большинство населения.

«АхI дукъ къуйхI бэйъ, ас хIо дъа таъ вир ву». — «Будешь много болтать, устрою ковровую бомбардировку». «Болтать» здесь синонимично русскому матерному эквиваленту.

«Аузунга чичайм!» — угроза справить большую нужду в рот обидчика.

«ЦIог маж до хьа!» — обещание надрать собеседнику задницу.

«Хьо суна кIел ву!» — выражение пренебрежения к противнику. Как «Мне на тебя наплевать», только грубее.

Самые страшные оскорбления у чеченцев, как и у других народов Кавказа, те, в которых упоминаются родители адресата.

«Ас хьа нанн дина!» Уверение в том, что автор высказывания вступал в интимную связь с матерью оппонента. По смыслу также аналогично выражению из русской ненормативной лексики.

Немногим менее оскорбительны и тоже могут стать причиной кровопролития обещание изнасиловать адресата, как правило, мужского пола («Ас хья суна!») и утверждение, что собеседник вообще не мужчина («ТIг цIa ху`л»).

Осетинские ругательства

Здесь также требуется краткое лингвистическое пояснение: «æ», единственная буква, которой нет в русском алфавите, читается на севере Осетии как «слабая», безударная «а», в южных регионах — как нечто среднее между «а» и «э», наподобие английского «a» в закрытом слоге (например, в слове «cat»).

Поводом для конфликта, как и у чеченцев, с большой вероятностью станут высказывания, затрагивающие мать собеседника.

«Дæ мадыл сбад!» В буквальном переводе: «Сядь на свою мать!»

Крайне унизительными считаются выражения, в которых речь идет о половом контакте между двумя мужчинами.

«Дæ быкъ ма сыхкæн!» — грубое требование замолчать (закрыть рот). То же самое означает и «Шых ка ма да бык!».

Грузинские ругательства

Оскорбительные выражения, популярные среди грузин, армян и азербайджанцев, здесь передаются в написании русскими буквами.

Выражение «Шени траки лапораки» передает презрение к словам собеседника: «Это задница твоя говорит». Пренебрежение к чрезмерно словоохотливому собеседнику слышно и в угрозе: «Пирши шевеци, бичо!» — «Мальчишка, я тебе рот порву!»

Армянские ругательства

Перевод словосочетания «бози тха» — «сукин сын» — по-русски звучит почти невинно. Но армяне понимают это более буквально, и ответом на такую реплику вполне может стать удар ножом.

Негативно армяне могут воспринять и утверждение о том, что всё будет хорошо. Если человек расстроен своей жизненной ситуацией, он может в ответ бросить фразу «Кунэм ку лявэт!»

Азербайджанские ругательства

Поэтичное выражение «Дявя гётю йахламах» означает «Мазать маслом верблюжью задницу», то есть заниматься ерундой.

Современное ругательство со словом, заимствованным из русского, относится к водителям-лихачам.

«Сяня права верянин анасыны сиким!» — «… мать того, кто тебе права выдал!»

Русское выражение, примерный нормативный эквивалент которого — «выпендриваться», по-азербайджански звучит гораздо длиннее: «Гётюня-башына йахмаг».

Азербайджанцы щепетильно относятся к чести семьи и своего рода, поэтому упоминание в ругательстве родственников человека может обидеть мужчину.