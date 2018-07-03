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В Югре приземлятся участники кругосветной экспедиции
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В Югре приземлятся участники кругосветной экспедиции 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Из Самарской области сегодня отправилась уникальная экспедиция. Участники на самолетах-амфибиях преодолеют 11 тысяч морских миль.
По пути в кругосветное путешествие они посетят США, Канаду, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Но сначала их путь будет лежать на Север страны.
Участники планируют сделать остановки в Урае и Сургуте, рассказал пилот-спортсмен Сергей Алафинов.
По данным организаторов экспедиции, в кругосветном перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один «Борей», главная цель кругосветки — участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата, передает РИА «Новости».
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