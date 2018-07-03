В Югре приземлятся участники кругосветной экспедиции

Из Самарской области сегодня отправилась уникальная экспедиция. Участники на самолетах-амфибиях преодолеют 11 тысяч морских миль.

По пути в кругосветное путешествие они посетят США, Канаду, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Но сначала их путь будет лежать на Север страны.

Участники планируют сделать остановки в Урае и Сургуте, рассказал пилот-спортсмен Сергей Алафинов.