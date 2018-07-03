Елена Подкаминская перестала скрывать годовалую дочь Еву

@podkaminskaya_officialЕлена Подкаминская перестала скрывать годовалую дочь ЕвуЕлена Подкаминская (39) готова говорить в интервью о чем угодно, только не о личной жизни. Известно, что актриса второй раз замужем, но вместе с мужем Дмитрием Гущиным ее мало кто видел. По словам артистки, ее супруг и отец младшей дочери занимается строительством и сторонится публичной жизни. Также Елена воспитывает семилетнюю дочь Полину от брака с бизнесменом Александром Пляцевым. Полину фолловеры Подкаминской видят в микроблоге актрисы довольно часто. А вот маленькую Еву актриса показала только сейчас. Елена, правда, не решилась открыть лицо девочки, но поклонники уверены, что это дело времени.

Сейчас Елена Подкаминская завершила очередной театральный сезон и ушла в отпуск. Актриса написала: «У кого закончился театральный сезон?! У меня! Счастье! Это было счастье — работать на Новой сцене Вахтанговского театра в этом сезоне!». К слову, кадр с Евой сделан на футбольном поле. Видимо, в семье актрисы внимательно следят за матчами чемпионата мира по футболу! Поклонники Елены пишут: «Побольше фоточек добавляйте, Елена. Без Вас Инстаграм не Инстаграм», «Маленькая фанатка! Мы все стали болельщиками, просто чудеса какие-то!».

А тем временем Максим Галкин опубликовал честное селфи Пугачевой без фотошопа.

@podkaminskaya_official