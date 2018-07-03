В Урванском районе вручили паспорта молодым гражданам

В честь празднования Дня молодежи в Межмуниципальном отдела МВД России «Урванский» состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации.

Участниками церемонии стали шесть молодых людей в возрасте 14 лет, их близкие, представители администрации Урванского муниципального района: заместитель главы Фатима Аталикова, начальник Управления образования Олег Жерештиев Олег, специалист отдела культуры Карина Хурова.

Инициаторами такой акции стали сотрудники отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Урванский».

Со словами поздравления к ребятам обратились старшие.

Фатима Аталикова и начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Фатима Кокова. Они поздравили молодых людей, которые получили первый в своей жизни российский паспорт.

— Получение паспорта — знаковое событие для молодых людей. Вы становитесь ближе к осуществлению своей мечты, потому что основной документ гражданина дает вам право на ее реализацию. Вместе с тем, перед Вами возникает новый уровень ответственности за свои поступки, прежде всего перед страной, — подчеркнула Ф. Кокова.

В свою очередь, зам. главы местной администрации Урванского муниципального района Ф. Аталиковой отметила, что старшее поколение надеется, что российская молодежь достойно продолжит работу построения великой страны. Для этого необходимо много и вдохновенно трудиться, развиваться духовно и любить свою Родину.

Слова благодарности прозвучали и в адрес родителей, воспитавших таких замечательных детей.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике