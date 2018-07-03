Гипергидроз: как справиться с потом?

Обильное потоотделение, или гипергидроз, является одной из насущных проблем современного человека.

Хотя бы один раз в жизни каждый чувствовал себя неловко из-за внезапно «испугавшихся» и оттого «промокнувших» рук или намокших подмышек. И это вполне нормально. Хотя нормой следует считать, то, что подобные состояния возникают чаще по причине волнения и иногда перепада температур.

На самом деле гипергидроз может носить патологический характер. Повышенное потоотделение может начаться в прохладной комнате с кондиционером или даже во время отдыха в расслабленном состоянии, при незначительном волнении, а то и вовсе мысли о руках. Стоит только страдающему гипергидрозом подумать о том, что ему предстоит рукопожатие, как руки моментально становятся мокрыми.

Появление капелек пота на ладонях вызывает страх, который, в свою очередь, провоцирует еще большее потоотделение. Получается патологический замкнутый круг, как говорят физиологи, и разорвать его самостоятельно под силу далеко не каждому. Потные ладони, мокрая обувь, одежда, пропитанная потом, неприятный запах могут привести к депрессии, заниженной самооценке, стать причиной сложностей на работе, дома. Порой простая и банальная проблема даже перерастает в невроз. Так что следует предпринять?

В России многие врачи годами лечат повышенную потливость с помощью препаратов формалина, успокоительных таблеток и даже гипноза. Хотя уже 50 лет существует методика по устранению повышенной потливости ладоней, стоп и подмышечных впадин. Признание официального статуса повышенной потливости ладоней достигло своего пика после того, как в США при этом заболевании затраты на операцию стали покрываться медицинской страховкой. Может быть, и в России министерство здравоохранения когда-нибудь признает, что ладонный гипергидроз — инвалидизирующее состояние, полностью исключающее участие людей, страдающих от него, в целом ряде специальностей.

Говоря о гипергидрозе, следует различать два состояния: общая повышенная потливость и локальная повышенная потливость. В большинстве случаев подразумеваем локальный эссенциальный гипергидроз.

— Прежде всего необходимо определить истинную причину появления обильного пота, — говорит дерматовенеролог, косметолог Анастасия Братилова. — Для этого следует обратиться к врачу-дерматологу, косметологу, сдать необходимые анализы, пройти обследование. Общая или генерализованная потливость может быть следствием целого ряда причин (инфекций, эндокринных, опухолевых заболеваний и др.). Как правило, речь в таких случаях идет, не о локальном, а об общем гипергидрозе. Если выяснится, что гипергидроз вызван отнюдь не погодными условиями, стрессовыми ситуациями, слишком острой пищей или повышенными физическими нагрузками, тогда стоит задуматься о способах лечения данной проблемы.

— Сейчас существует много способов избавиться от чрезмерной потливости, — продолжает Анастасия Братилова. — Один из таких способов — укол от потливости проблемной зоны. Для инъекций используют потоблокирующий агент, в его роли выступает ботулотоксин типа А.

Весь процесс лечения повышенного потоотделения длится примерно полчаса. Подготовительная стадия — это определение зоны уколов, подбор необходимой дозировки препарата. Далее участок повышенного потоотделения кожи обрабатывается антисептиком, по необходимости наносится местный анестетик в виде крема с лидокаином. Внутрикожно небольшой тонкой иглой вводится потоблокирующий агент, углубляясь менее чем на 4 мм. Таким образом в месте инъекций временно блокируется выработка ацетилхолина, который играет роль стимулятора потовых желез и способствует выработке пота. Эффект после процедуры наступает через 7–14 дней.