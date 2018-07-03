Друзья Скарлетт Йоханcсон и Колина Жоста «испортили» их романтическое свидание

На днях Колин Жост отметил свое 36-летие. В честь этого события его возлюбленная Скарлетт Йохансон устроила ему романтический вечер. Однако интимная обстановка была нарушена, и вы не поверите кем — клоуном! Друзья Скарлетт и Колина решили подшутить над именинником и отправили на праздник аниматора. Об этом в своем Инстаграм рассказал Майкл Че, который и придумал розыгрыш.

На фото Скарлетт и Колин запечатлены вместе, причем на голове у именинника своеобразный венок из воздушных шаров.

Я отправил клоуна на очень интимный обед в честь дня рождения Колина, лол, — подписал фото Майкл.

Напомним, о романе Йоханссон и ведущего шоу Saturday Night Live Колина Джоста заговорили в мае. Хотя влюбленных неоднократно видели в компании друг друга, на протяжении нескольких месяцев они старались скрываться. В сентябре молчание нарушил Колин, который в разговоре с журналистами поделился своими чувствами по отношению к актрисе. Ходят слухи, что Скарлетт уже познакомила бойфренда со своими родителями, а он ее со своими. Теперь поклонники ждут, когда же пара объявит о помолвке.

Скарлетт Йоханссон с дочерью и бойфрендом