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Друзья Скарлетт Йоханcсон и Колина Жоста «испортили» их романтическое свидание
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Друзья Скарлетт Йоханcсон и Колина Жоста «испортили» их романтическое свидание 

Журнал ОК! 52 минуты назад
На днях Колин Жост отметил свое 36-летие. В честь этого события его возлюбленная Скарлетт Йохансон устроила ему романтический вечер. Однако интимная обстановка была нарушена, и вы не поверите кем — клоуном! Друзья Скарлетт и Колина решили подшутить над именинником и отправили на праздник аниматора. Об этом в своем Инстаграм рассказал Майкл Че, который и придумал розыгрыш.
На фото Скарлетт и Колин запечатлены вместе, причем на голове у именинника своеобразный венок из воздушных шаров.
Я отправил клоуна на очень интимный обед в честь дня рождения Колина, лол, — подписал фото Майкл.
Напомним, о романе Йоханссон и ведущего шоу Saturday Night Live Колина Джоста заговорили в мае. Хотя влюбленных неоднократно видели в компании друг друга, на протяжении нескольких месяцев они старались скрываться. В сентябре молчание нарушил Колин, который в разговоре с журналистами поделился своими чувствами по отношению к актрисе. Ходят слухи, что Скарлетт уже познакомила бойфренда со своими родителями, а он ее со своими. Теперь поклонники ждут, когда же пара объявит о помолвке.
Скарлетт Йоханссон с дочерью и бойфрендом
Напомним, что ранее актриса состояла в браке с Роменом Дориаком. Актриса вышла замуж за журналиста в 2012 году, а в 2014 у них родилась дочь Роуз Дороти. Спустя три года брака актриса подала на развод.
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