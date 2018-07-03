В ближайшие часы в Самарской области ожидается жара до 40°C

По информации Приволжского УГМС, к 16-17 часам 3 июля местами по Самарской области ожидается сильная жара 40 Сº.

В связи с этим МЧС России по Самарской области рекомендует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.

При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором солнцезащитными очками, зонтиками.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.