Первый этап конкурса на лучшего спасателя прошел в Москве

Стартовал финал конкурса, определяющего спасателя года. Заключительные соревнования проходят в два этапа. Первый — в столичном Строгине.

В финале конкурса «Лучший спасатель» города Москвы встретились 20 профессионалов. Один из них — Дмитрий Шполянский, он принимает участие в конкурсе уже в пятый раз.

«Сегодня прошли физическую подготовку, она заключается в подтягивании, кидании круга, конца Александрова, также тестирование было», — рассказал Дмитрий.

На поисково-спасательной станции в Строгине финалистам конкурса пришлось преодолевать три этапа. В них входят физическая подготовка, теория и помощь утопающему на воде.

Источник фото: телеканал «360»

Самый зрелищный этап — эвакуация тонущего манекена из воды на берег. Утопающий манекен по имени Гоша по легенде начал тонуть, и уже в легкие попала вода, но тут подоспели спасатели. Профессионалы признались, что этот этап — самый интересный.

После конкурса отдыхать спасателям придется недолго. В скором времени состоятся следующие три этапа, на территории подмосковного учебно-тренировочного полигона «Апаринки». По словам главного судьи, победителей ждет премия, в первый раз за все время существования конкурса финалист получит 300 тысяч рублей. Однако участники заверили, что дух соревнований заряжает больше, чем деньги.