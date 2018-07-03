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Первый этап конкурса на лучшего спасателя прошел в Москве
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Первый этап конкурса на лучшего спасателя прошел в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стартовал финал конкурса, определяющего спасателя года. Заключительные соревнования проходят в два этапа. Первый — в столичном Строгине.
В финале конкурса «Лучший спасатель» города Москвы встретились 20 профессионалов. Один из них — Дмитрий Шполянский, он принимает участие в конкурсе уже в пятый раз.
«Сегодня прошли физическую подготовку, она заключается в подтягивании, кидании круга, конца Александрова, также тестирование было», — рассказал Дмитрий.
На поисково-спасательной станции в Строгине финалистам конкурса пришлось преодолевать три этапа. В них входят физическая подготовка, теория и помощь утопающему на воде.
Источник фото: телеканал «360»
Самый зрелищный этап — эвакуация тонущего манекена из воды на берег. Утопающий манекен по имени Гоша по легенде начал тонуть, и уже в легкие попала вода, но тут подоспели спасатели. Профессионалы признались, что этот этап — самый интересный.
После конкурса отдыхать спасателям придется недолго. В скором времени состоятся следующие три этапа, на территории подмосковного учебно-тренировочного полигона «Апаринки». По словам главного судьи, победителей ждет премия, в первый раз за все время существования конкурса финалист получит 300 тысяч рублей. Однако участники заверили, что дух соревнований заряжает больше, чем деньги.
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