Водные спасатели подтянулись на норматив и сдали теорию

3 июля в Строгине, на базе одноименной поисково-спасательной станции, соревновались спасатели, которые станут участниками конкурса «Московские мастера». Корреспондент «ВМ» убедился, что в случае беды можно на них рассчитывать.

— Шполянский, к снаряду! — кричит загорелый судья. — Ведерникову приготовиться! За турник спасатели цепляются в прыжке, затем выжимают себя вверх изо всех сил. Судья следит внимательно и ведет счет. После 16–18 подтягиваний — «отдых». Всего полминутки повисеть на одной руке, сменить ее. И снова вверх. На лицах усталость, на руках — веревки вен. Все водные спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подтянулись не меньше 20 раз. Рекорд — 33 раза — принадлежит спасателю со станции «Крымский мост» Михаилу Мельникову

Ребята поясняют: «Подтянулся 20 раз на норматив. Мог и больше, но жилы рвать не стал — впереди броски и купание». Что ж, верная тактика для спасения людей важна не меньше, чем крепкие руки, быстрые ноги и сильные легкие пловцов.

— Конкурс «Лучший по профессии» проводился еще до появления «Московских мастеров», — говорит спасатель первого класса с 23-летним стажем Василий Рогов . — Я жил возле воды и с детства хотел быть спасателем, сам тонул в семь лет, выплыл, а друг мой — нет.

Василий — сторонник здорового образа жизни: заменил мясо на овощи и фрукты, не курит, купается зимой и выглядит лет на 10 моложе своих 46, подтянутым, сильным и спортивным.

— К пожарной части конкурса мы тоже готовимся, тренируемся, так что дымокамера и лабиринт нас не пугают, — добавляет Василий, который два года назад уже выигрывал этот конкурс, будучи спасателем станции «Кировская».

Затем предстоял зачет по теории. После его сдачи соревнование переместилось на берег. Бросание круга и спасательного конца на точность и скорость. Ориентир — буй («голова тонущего») в квадрате. Попасть в «голову» — штраф 50 очков, а вот накинуть круг на нее — премия 75 очков.

— Такое за шесть лет один раз было, — признается судья.

Почти все участники метают круг не хуже греческого дискобола, а утяжеленный конец мог бы стреножить скачущего мустанга.

Потом — самое интересное: заплыв на 100 метров вольным стилем. А затем — поиск и спасение «пострадавшего» — пластикового манекена, лежащего на дне. Манекен наполняется водой и весит 80 килограммов, как крепкий подвыпивший мужчина — самый частый клиент спасателей. Но они справились и с этим. По итогам «пятиборья» по набранным очкам ведут Василий Рогов и Михаил Мельников. Но вчерашние соревнования в Строгине — промежуточный этап.

— Ребят ждут еще три этапа состязаний, — говорит главный судья Илья Зиновьев . — Альпинистская подготовка, затем техногенная чрезвычайная ситуация, где надо будет спасать человека под завалами. И еще — этап ДТП, в котором будут извлекать человека из покореженного автомобиля и оказывать ему первую помощь. Вообще, конкурс мы проводим для популяризации профессии спасателя, но и сейчас у нас желающих полно.

КСТАТИ