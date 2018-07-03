Как быстро избавиться от запаха алкоголя: народные способы

У вас внезапно наметилась встреча на ближайшее время, а вы в обеденный перерыв позволили себе бокал вина или рюмку водки. Как же быть? Ведь через полтора часа после употребления алкоголя запах от него станет явственным и стойким.

Разумеется, надо постараться избавиться от запаха. Но для начала надо разобраться, отчего он образуется. Главная составляющая любого алкогольного напитка, включая пиво, — это спирт этанол. Без него напиток не будет алкогольным. Как только алкоголь попадает в ваш организм, он всасывается в стенки желудка и кишечника, проникает в кровь и начинает свое «путешествие». Когда этанол достигает мозга — вы чувствуете легкую эйфорию. [С-BLOCK]

В это же время ваша печень занята расщеплением этила. В результате данного процесса образуется промежуточный продукт, который называется уксусным альдегидом или ацетальдегидом. Именно он «награждает» вас запахом. Промежуточным ацетальдегид называется потому, что в организме он не задерживается, а выводится с мочой и потом.

По данным НИИ наркологии минздрава РФ, запах алкоголя после шампанского держится около двух с половиной часов, столько же — после выпитой бутылки пива. 200 граммов сухого вина дадут запах на три с половиной часа, 100 граммов крепкого вина или водки — на час больше. Самым длительным будет запах коньяка — почти пять с половиной часов. [С-BLOCK]

Запах после употребления небольшого количества алкоголя — это не перегар на утро после бурного застолья, когда «аромат» источает каждая клетка организма. Здесь все проще: запах исходит только изо рта. Поэтому, если есть возможность, хорошенько почистите зубы и не забудьте о языке — с него необходимо удалить весь налет, иначе от запаха не избавиться. Кстати, еще Авиценна рекомендовал чистить не только зубы, но и язык.

Бывает так, что уже этой процедуры достаточно, чтобы на какое-то время избавиться от амбре. Но имейте в виду — любая процедура дает лишь кратковременный результат. Как уже было сказано выше, окончательно запах исчезнет только с полным выведением из организма уксусного альдегида. [С-BLOCK]

Хорошим подспорьем в вашей маленькой борьбе станет лимон и чашечка кофе, а еще лучше — хорошо прожаренные зерна, которые надо тщательно разжевать. Отлично перебьет «аромат» алкоголя мята или мускатный орех. Для большего эффекта их нужно жевать подольше. Но главное — не переборщите.

Поможет вам и солевой раствор. Хорошенько ополосните им полость рта, а лучше выпейте немного такого раствора. Он приведет водно-солевой баланс организма в норму, что избавит вас от чувства жажды после выпитого алкоголя (так называемого сушняка). Это будет как утренний рассольчик.

Как поясняет врач-нарколог Владимир Шверин, употребление солевого раствора разжижает плазму крови, стимулирует работу почек, заставляя организм как можно быстрее освобождаться от жидкости. Вместе с тем дыхание человека становится более спокойным, он не испытывает жажды и запах от выпитого алкоголя ослабевает. [С-BLOCK]

Кстати, если вы принимаете на грудь в разгар рабочего дня, то обязательно закусывайте черным шоколадом. Это тоже значительно уменьшит впоследствии запах алкоголя.

«Знатоки» могут посоветовать вам в качестве средств борьбы лук или чеснок. Но это, конечно, смешно: есть ли смысл перебивать запах от хорошего коньяка таким, который навсегда отобьет у ваших собеседников желание общаться с вами. Если же вы подобным образом пытаетесь скрыть факт употребления алкоголя на рабочем месте от своего руководителя, то, как показывает практика, начальство таким манером еще никому не удалось провести.