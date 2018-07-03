Дочь Тимати сочинила и записала аудиосказку

Юная Алиса проявляет все новые способности.

Маленькая дочь 34-летнего рэп-исполнителя Тимати не перестает удивлять общественность все новыми талантами и способностями. 4-летняя кроха занимается балетом, плаванием, осваивает иностранные языки и летает в аэротрубе. А теперь малышка стала еще и автором аудиосказки: Алиса сама сочинила и записала историю, а ее звездная бабушка разместила получившееся произведение в персональном Instagram.

Аудиосказка. Автор и исполнитель — Юнусова Алиса Тимуровна,

— анонсировала произведение Симона Юнусова.

Публикация от simona280 (@simona280)

3 Июл 2018 в 2:12 PDT Напомним, мама четырехлетней дочери Тимати — его бывшая возлюбленная, модель Алена Шишкова. Молодые люди расстались после нескольких лет отношений, но остались друзьями и тепло общаются, принимая активное участие в жизни своего ребенка.

К слову, совсем недавно дочь Тимати прочла наизусть басню Крылова — и удивила артистизмом.

Фото: Instagram

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