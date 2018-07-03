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Жительница Казани получила письмо, отправленное еще в 2007 году
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Жительница Казани получила письмо, отправленное еще в 2007 году 

Казанский Портал 1 час назад
То самое письмо из 2007 года. Фото: 168.ru  Жительница Казани Наталья Кашфразиева получила из Кинешмы письмо от покойной мамы. Оно было написано и отправлено 11 лет назад.
«Сказать, что я была удивлена — это ничего не сказать. Читала и плакала. Слишком еще жива рана — мама умерла 25 мая прошлого года», — рассказала женщина порталу «168 часов».
Несмотря на то, что письмо отправили в 2007 году, первый штемпель кинешемского почтамта появился на нем в 2013-м. Следующий — в 2018 году. В Казань письмо пришло 16 июня.
«Говорить можно что угодно, что это знак свыше, что сама мама подает его, беспокоится, что ей не достает там внимания. Но не слишком ли это жестоко? Ведь письмо шло 11 лет», — говорит Кашфразиева.
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