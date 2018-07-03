«Приравнивание гражданского брака к официальному — это движение вперед»

«Чтобы оценить внесенный законопроект, надо сначала спросить себя, на кого он рассчитан, к кому обращен. Если иметь в виду просто общество нашей страны, в первую очередь, граждан, не имеющих отношения к церкви, то я бы, скорее, положительно отнесся к такому законопроекту. Это сейчас и делают, как ни странно, многие церковные эксперты. Когда люди разучились нести ответственность за свою семью, за последствия своей брачной жизни, часто за детей, за имущество и за свои отношения, то этот законопроект, хоть как-то связывающий людей обязательствами, какими-то живыми духовными и материальными интересами, можно рассматривать как положительный шаг. Хотя он совсем не решает все назревшие проблемы семьи и брака.

Если же речь идет о всерьез верующих и следующих духовным традициям, то для них этот законопроект мало что меняет. Потому что верующий человек думает прежде всего о своей ответственности перед богом, церковью, перед своей совестью, перед близкими людьми. В этом случае в принципе неприемлемо безответственное отношение к своей семье. Это нравственный императив, не внешний, не юридический.

Развод верующих людей — это всегда нонсенс, это всегда какой-то скандал, внутренний или внешний. Это то, чего не должно быть совсем, хотя таких случаев и немало. Незарегистрированные браки среди верующих людей тоже встречаются, но все-таки очень редко, потому что церковь не признает такой брак, считает его недостаточно ответственным. Все-таки семья — это определенные границы и отношения, это возможность воспитывать любимых детей в своей вере и помогать друг другу — не только душевно, материально, физически, но и духовно. Поэтому для верующих людей важно благословение божье и благословение церкви, то есть таинство брака, венчание.

Я вполне допускаю, что по каким-то обстоятельствам люди не будут официально зарегистрированы в загсе, будут вот такой „полусемьей“, существование которой закрепляет данный законопроект. Таинство брака может восполнить этот недостаток при условии, что совершается не формально, а с подготовкой, с теми катехизическими беседами, которые предполагают современные церковные требования, неоднократно озвученные с высоких трибун.

Государство может обеспечивать стабильность брака своим путем, а церковь — своим. Данный проект не решает всех проблем семьи, но, меняя традиционное представление о браке, определенно является движением вперед. И это лучше, чем ничего и чем та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в нашем обществе».