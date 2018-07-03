Пытавшегося доплыть до Японии на самодельной лодке россиянина взяли на абордаж

Россиянин попытался уплыть в Японию на самодельной лодке, но был задержан в море сотрудниками инспекции по маломерным судам по Сахалинской области, сообщает Sakhalin.info во вторник, 3 июля.

Мужчина отказался покинуть свое судно добровольно и попробовал оказать сопротивление. В итоге его пришлось брать на абордаж.

Путешественником оказался местный житель из сахалинского села Правда. У него в лодке нашли палатку, запас продуктов, сменную одежду и все необходимое для дальних путешествий. Мотивы, побудившие его совершить опасное плавание, уточняются.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что житель Чукотки сдал пограничникам двух жителей Кубы, которые собирались нелегально перебраться на Аляску через Берингов пролив. В результате, иностранцев привлекли к уголовной ответственности.