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Сахалинца, пытавшегося на плоту уплыть в Японию, проверяют на вменяемость
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Сахалинца, пытавшегося на плоту уплыть в Японию, проверяют на вменяемость 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл — РИА Новости. Житель сахалинского села Правда, пытавшийся уйти в Японию на самодельной лодке, направлен на психологическую экспертизу, сообщил в среду РИА Новости глава Холмского районного собрания Александр Бородин.
О попытке местного жителя уйти на плоту в Японию сообщил во вторник ресурс Sakhalin.info.
"Адекватность 30-летнего сельчанина Александра Коновалова сразу вызвала сомнения у местных пограничников, которые задержали его во вторник в море. Мужчина подтвердил им свои намерения добраться до Японии", — сказал собеседник.
По его словам, путешественник сопротивлялся при задержании.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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