Дочь певицы Славы радует поклонников смелыми снимками с отдыха

Старшая дочь певицы Славы Александра в свои 19 лет очень похожа на знаменитую маму. Девушка унаследовала от родительницы стройную и красивую фигуру, а также черты лица. Поклонники отмечают, что с каждым годов Александра все больше становится похожа на Славу.

Отметим, что сама певица Слава довольно демократично относится к воспитанию старшей наследницы. Когда Александре было всего 17 лет, Слава разрешила дочери жить вместе с ее возлюбленным Дмитрием. Артистка полностью доверяет дочке. Александра уже привыкла к самостоятельной жизни, но при этом много времени проводит с мамой. Они вместе отдыхают и посещают светские мероприятия. У Славы и Александры весьма доверительные отношения. Более того, со стороны певица и ее дочь смотрятся как сестры, так как Слава выглядит значительно моложе своего возраста.

Сейчас Александра закрыла летнюю сессию и наконец наслаждается летом. Девушка выложила в своем микроблоге снимок, на котором позирует на пляже в весьма откровенном купальном костюме, который подчеркнул формы Александры. Поклонники девушки пришли в полный восторг от снимка и в очередной раз сравнили ее со знаменитой мамой.

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Отметим, что в последнее время Александра все чаще радует поклонников откровенными фотографиями. Девушка не стесняется демонстрировать фигуру и сниматься полуобнаженной. Судя по всему, Слава не против таких экспериментов дочери и полностью поддерживает свою наследницу.