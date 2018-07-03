Собчак Ксения Анатольевна 

Дата рождения: 5 ноября 1981 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Скорпион
Ксения родилась в семье Анатолия Собчака, доцента юрфака ЛГУ и преподавательницы истории в Институте культуры Людмилы Нарусовой. Оба родителя активно занимались политикой и общественной деятельностью, что в итоге позволило им занять важные должности среди российского руководства. Собчак стал одним из создателей действующей Конституции России, с 1991 по 1996 год был первым мэром Санкт-Петербурга и, кстати, одним из инициаторов присвоения Ленинграду исторического имени. С детства она находилась в окружении людей, которые спустя десятилетия стали определять курс развития страны. Из-за постоянной занятости у родителей было мало времени на общение с дочерью, но они все равно стремились дать ей самое лучшее. Ксения училась в школе с углубленным изучением английского языка, занималась балетом в студии при Мариинском театре и живописью в кружке при Эрмитаже. Однако недостаток родительского внимания сказался на характере девочки, и уже в подростковом возрасте она стала попадать на страницы желтых изданий за различные выходки. В 1998 году вопреки желанию отца, который предлагал Ксении поступить на свой родной юрфак СПБГУ, она выбрала факультет международных отношений. После смерти Собчака в 2001 Ксения перевелась в МГИМО, где в 2004 получила магистерскую степень уже как политолог.
Внимание прессы юной девушке скорее нравилось и она с головой окунулась в светскую жизнь: тусовки, скандалы и эпатаж ради эпатажа. Результатом подобной активности стало приглашение в шоу «Дом-2», которое Собчак стала вести в паре с Ксенией Бородиной. Работая на проекте в течение восьми лет, Ксения заработала себе скандальную популярность и внимание многомиллионной аудитории. Как не раз заявляла Собчак, «Дом-2» стал для нее возможностью изучать человеческую психологию и особенности взаимоотношений между людьми. В 2007-ом она попробовала свои силы в качестве певицы, но дело не зашло дальше одного клипа с Тимати. Дальнейшая ее карьера на телевидении включала в себя такие проекты как «Девчата», «Топ-модель по-русски», «Кто не хочет стать миллионером», «Блондинка в Шоколаде», «Последний Герой», «Две звезды», «Собчак живьем» и другие. Ксения работала главным редактором в различных изданиях, последним из которых (с 2015 по 2018 год) был журнал «L`Officiel». Следует отметить активную гражданскую позицию и политико-общественную деятельность Ксении, которую она широко развернула с конца 00-ых годов. «Эхо Москвы» поставило ее в десятку самых влиятельных женщин России. В 2018 году Ксения приняла участие в президентской гонке и в самих выборах, обозначив себя как «кандидата „против всех“» и набрав 1.66% голосов.
В довершение столь значительного списка заслуг Ксении, следует упомянуть, что она является автором пяти книг.
Личная жизнь Ксении Собчак
Ксения подобно большинству знаменитостей не спешит афишировать свою личную жизнь, но и не тратит больших усилий чтобы ее скрыть. Еще в юном возрасте она сбежала от родителей, чтобы жить гражданским браком с мужчиной, который ее обеспечивал. Первым, за кого Собчак планировала выйти замуж, стал предприниматель из Москвы Александр Шустерович. Свадьбу отменили незадолго до назначенной даты, как впоследствии выяснилось, по той причине, что родители Александра категорически не желали принимать невестку. Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» ради отношений с Ксенией бросил жену, которая их и познакомила и более того устроила девушку на работу. В длинном списке романов Ксении есть такие люди как танцор Евгений Папунаишвили, политик Илья Яшин, бизнесмен Олег Малис, рэпер Тимати и другие. Когда в 2013 году состоялась свадьба Ксении с актером Максимом Виторганом, многие решили, что этот брак будет недолгим. Пара была знакома всего несколько месяцев, бракосочетание было закрытым. Супруги до сих пор живут вместе, Ксении, несмотря на декларируемое ранее нетерпимое отношение к детям, удалось найти общий язык с детьми Виторгана от первого брака, а в 2016 году она родила первенца, названного Платоном. В июне 2018 года прессе стало известно, что Собчак вновь ждет ребенка. Информацию подтвердила приятельница знаменитости Марина Кузьминых.
Интересные факты
В российской локализации популярной многопользовательской ролевой игры «WorldofWarcraft» присутствует персонаж по имени Псения Кобчак, пародирующий знаменитость. В оригинале персонажа зовут Хэрис Пилтон, что разумеется тоже является пародией.
До совершеннолетия дочери родители нанимали охранников для ее безопасности. Однако однажды она едва не была похищена во время отдыха в детском лагере «Артек». К счастью все обошлось.
Библиография
2008 — Стильные штучки Ксении Собчак
2008 — Маски, блески, бигуди. Азбука красоты
2009 — Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта (в соавторстве с Оксаной Робски)
2010 — Энциклопедия лоха
2010 — Философия в будуаре (в соавторстве с Ксенией Соколовой)
Фильмография
2004 — Воры и проститутки. Приз — полёт в космос
2007 — Бешеная
2007 — Самый лучший фильм
2008 — Красота требует…
2008 — Никто не знает про секс 2: No sex 2008 — Наша Russia
2008 — Гитлер капут!
2008 — Европа-Азия
2009 — Артефакт
2009 — Золотой ключик
2009 — Москва.Ру 2011 — Краткий курс счастливой жизни
2012 — Ржевский против Наполеона
2012 — Энтропия
2013 — Роман с кокаином
2013 — Срок
2013 — Корпоратив
2013 — Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
2015 — The Тёлки
2017 — Мифы
2017 — Кандидат.doc 2018 — Дело Собчака