Собчак Ксения Анатольевна

Дата рождения: 5 ноября 1981 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Скорпион

Ксения родилась в семье Анатолия Собчака , доцента юрфака ЛГУ и преподавательницы истории в Институте культуры Людмилы Нарусовой. Оба родителя активно занимались политикой и общественной деятельностью, что в итоге позволило им занять важные должности среди российского руководства. Собчак стал одним из создателей действующей Конституции России, с 1991 по 1996 год был первым мэром Санкт-Петербурга и, кстати, одним из инициаторов присвоения Ленинграду исторического имени. С детства она находилась в окружении людей, которые спустя десятилетия стали определять курс развития страны. Из-за постоянной занятости у родителей было мало времени на общение с дочерью, но они все равно стремились дать ей самое лучшее. Ксения училась в школе с углубленным изучением английского языка, занималась балетом в студии при Мариинском театре и живописью в кружке при Эрмитаже . Однако недостаток родительского внимания сказался на характере девочки, и уже в подростковом возрасте она стала попадать на страницы желтых изданий за различные выходки. В 1998 году вопреки желанию отца, который предлагал Ксении поступить на свой родной юрфак СПБГУ, она выбрала факультет международных отношений. После смерти Собчака в 2001 Ксения перевелась в МГИМО , где в 2004 получила магистерскую степень уже как политолог.

Внимание прессы юной девушке скорее нравилось и она с головой окунулась в светскую жизнь: тусовки, скандалы и эпатаж ради эпатажа. Результатом подобной активности стало приглашение в шоу «Дом-2», которое Собчак стала вести в паре с Ксенией Бородиной . Работая на проекте в течение восьми лет, Ксения заработала себе скандальную популярность и внимание многомиллионной аудитории. Как не раз заявляла Собчак, «Дом-2» стал для нее возможностью изучать человеческую психологию и особенности взаимоотношений между людьми. В 2007-ом она попробовала свои силы в качестве певицы, но дело не зашло дальше одного клипа с Тимати . Дальнейшая ее карьера на телевидении включала в себя такие проекты как «Девчата», «Топ-модель по-русски», «Кто не хочет стать миллионером», «Блондинка в Шоколаде», «Последний Герой», «Две звезды», «Собчак живьем» и другие. Ксения работала главным редактором в различных изданиях, последним из которых (с 2015 по 2018 год) был журнал «L`Officiel». Следует отметить активную гражданскую позицию и политико-общественную деятельность Ксении, которую она широко развернула с конца 00-ых годов. «Эхо Москвы» поставило ее в десятку самых влиятельных женщин России. В 2018 году Ксения приняла участие в президентской гонке и в самих выборах, обозначив себя как «кандидата „против всех“» и набрав 1.66% голосов.

В довершение столь значительного списка заслуг Ксении, следует упомянуть, что она является автором пяти книг.

Личная жизнь Ксении Собчак

Ксения подобно большинству знаменитостей не спешит афишировать свою личную жизнь, но и не тратит больших усилий чтобы ее скрыть. Еще в юном возрасте она сбежала от родителей, чтобы жить гражданским браком с мужчиной, который ее обеспечивал. Первым, за кого Собчак планировала выйти замуж, стал предприниматель из Москвы Александр Шустерович . Свадьбу отменили незадолго до назначенной даты, как впоследствии выяснилось, по той причине, что родители Александра категорически не желали принимать невестку. Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» ради отношений с Ксенией бросил жену, которая их и познакомила и более того устроила девушку на работу. В длинном списке романов Ксении есть такие люди как танцор Евгений Папунаишвили , политик Илья Яшин , бизнесмен Олег Малис , рэпер Тимати и другие. Когда в 2013 году состоялась свадьба Ксении с актером Максимом Виторганом , многие решили, что этот брак будет недолгим. Пара была знакома всего несколько месяцев, бракосочетание было закрытым. Супруги до сих пор живут вместе, Ксении, несмотря на декларируемое ранее нетерпимое отношение к детям, удалось найти общий язык с детьми Виторгана от первого брака, а в 2016 году она родила первенца, названного Платоном. В июне 2018 года прессе стало известно, что Собчак вновь ждет ребенка. Информацию подтвердила приятельница знаменитости Марина Кузьминых.

Интересные факты

В российской локализации популярной многопользовательской ролевой игры «WorldofWarcraft» присутствует персонаж по имени Псения Кобчак, пародирующий знаменитость. В оригинале персонажа зовут Хэрис Пилтон, что разумеется тоже является пародией.

До совершеннолетия дочери родители нанимали охранников для ее безопасности. Однако однажды она едва не была похищена во время отдыха в детском лагере «Артек». К счастью все обошлось.

Библиография

2008 — Стильные штучки Ксении Собчак

2008 — Маски, блески, бигуди. Азбука красоты

2009 — Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта (в соавторстве с Оксаной Робски

2010 — Энциклопедия лоха

2010 — Философия в будуаре (в соавторстве с Ксенией Соколовой

Фильмография

2004 — Воры и проститутки. Приз — полёт в космос

2007 — Бешеная

2007 — Самый лучший фильм

2008 — Красота требует…

2008 — Никто не знает про секс 2: No sex 2008 — Наша Russia

2008 — Гитлер капут!

2008 — Европа-Азия

2009 — Артефакт

2009 — Золотой ключик

2009 — Москва.Ру 2011 — Краткий курс счастливой жизни

2012 — Ржевский против Наполеона

2012 — Энтропия

2013 — Роман с кокаином

2013 — Срок

2013 — Корпоратив

2013 — Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу

2015 — The Тёлки

2017 — Мифы

2017 — Кандидат.doc 2018 — Дело Собчака