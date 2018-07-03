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Специалисты центра соцобслуживания «Некрасовка» обменялись опытом с коллегами
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Специалисты центра соцобслуживания «Некрасовка» обменялись опытом с коллегами 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Специалисты по социальной работе филиала «Некрасовка» посетили совещание-семинар для специалистов территориальных центров социального обслуживания, органов опеки, попечительства и патронажа Юго-Восточного округа по теме «Осуществление социального сопровождения и постинтернатного патроната лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
— На семинаре были затронуты глобальные вопросы документального оформления такого вида деятельности, как социальное сопровождение выпускников интернатных учреждений. Специалисты обменялись мнениями, выработали алгоритм дальнейшего взаимодействия, — рассказал сотрудник учреждения.
Добавим, что семинар состоялся на Люблинской улице, дом 159. (вт)
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