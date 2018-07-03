Рудова Наталья Александровна 

Дата рождения: 2 июля 1983 года
Место рождения: Пахтакор, Узбекистан
Знак Зодиака: Рак Бабушку Натальи эвакуировали во время блокады Ленинграда в Среднюю Азию, откуда после войны она возвращаться не захотела. Наташа провела детство до 12 лет, то у бабушки в узбекском Пахтакоре, то с родителями в Казахском курорте Актау. Девочка росла любознательной и подвижной, по складу ума была чистейшим гуманитарием, точные науки давались ей с трудом. Зато ей нравилось любое творчество от танцев до вышивания.
Когда родители развелись, Наташа с сестрой и мамой перебрались жить в Россию. В городе Иваново девочка быстро освоилась в новой школе и стала принимать активное участие в местной художественной самодеятельности. Она была заводилой в организации концертов, смотров, капустников и посещала театральную студию. На сцене девушка чувствовала себя, как рыба в воде. Поэтому после окончания школы поступила в Ивановское училище культуры. Отец хоть и помогал дочерям, но все же денег не хватило, чтобы отправить Наташу учиться в Москву. В период обучения на актерском отделении Рудова вместе с однокурсниками подрабатывала, организацией детских праздников.
Получив диплом в 2003 году, Наталья отправилась покорять Москву, благо там уже проживала ее сестра Оксана. Некоторое время, перекантовавшись у нее, легче было думать о главном — о карьере актрисы.
Первой работой будущей звезды стал спортивный магазин. С должностью консультанта девушка справлялась легко. Выдающиеся внешние данные помогли Наташе постепенно освоится в среде фотомоделей. Она даже несколько раз попала на обложки глянца. А вот посещение различных кинокасингов долгое время не приносило никаких плодов. Лишь через три года Рудовой доверили сыграть жертву сатанистов с сериале про Виолу Тараканову. После этого было еще несколько незначительных эпизодов и дальше на Рудову буквально обрушилась всероссийская слава, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день». Роль богатой московской девушки, ни в чем не знающей отказа, ей удалась. После этого роли на актрисы посыпались одна за другой. Всего за десять лет Наталья успела сняться в сорока фильмах и сериалах. Причем, ей одинаково хорошо удаются, как положительные, так и отрицательные образы с комедийным или лирическим оттенком.
Личная жизнь Натальи Рудовой
Вся информация об этой части жизни звезды является либо слухами, любо розыгрышами самой артистки. Так в списке ее потенциальных женихов числятся: Кирилл Сафонов, Дмитрий Колдун, Марио Касас, Кирилл Туриченко, Артем Пиндюра, Микаэл Арамян и другие известные личности. Однако, Рудова не замужем и детей у нее пока нет. Словом, 35-летняя актриса — завидная невеста.
Фильмография
2006 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей
2006 — Воспоминания Сталина
2006 — Рельсы счастья
2006 — Кто в доме хозяин?
2007 — Татьянин день
2008 — Героиня своего романа
2008 — Казаки-разбойники
2008 — Путейцы
2009 — Две стороны одной Анны
2009 — Третье желание
2009 — Дыши со мной
2010 — V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
2010 — Ирония любви
2010 — Цветок дьявола
2010 — Зайцев, жги! История шоумена
2011 — Амазонки
2011 — Условия контракта
2011 — Ночной таверны огонёк
2011 — Поцелуй в голову
2011 — Гюльчатай
2012 — Универ. Новая общага
2012 — Джамайка
2012 — Свидетельница
2013 — Ночная фиалка
2013 — Условия контракта-2 2013 — Ералаш
2013 — Проверка на любовь
2014 — Гюльчатай: Ради любви
2015 — Невидимки
2015 — Что творят мужчины! 2 2015 — Женщины против мужчин
2015 — Исцеление
2015 — Тонкий лёд 2016 — Мафия: Игра на выживание
2017 — Молодёжка-5 2017 — Любовь в городе ангелов
2017 — Чисто московские убийства
2017 — Женщины против мужчин: Крымские каникулы
2017 — Счастья! Здоровья!
Видеоклипы
2014 — Я — это ты (Иракли)
2016 — Ключи от рая (Тимати)
2017 — Первая любовь (Анна Седокова)
2017 — Рукалицо (Скруджи)