Рудова Наталья Александровна

Дата рождения: 2 июля 1983 года

Место рождения: Пахтакор, Узбекистан

Знак Зодиака: Рак Бабушку Натальи эвакуировали во время блокады Ленинграда в Среднюю Азию, откуда после войны она возвращаться не захотела. Наташа провела детство до 12 лет, то у бабушки в узбекском Пахтакоре, то с родителями в Казахском курорте Актау. Девочка росла любознательной и подвижной, по складу ума была чистейшим гуманитарием, точные науки давались ей с трудом. Зато ей нравилось любое творчество от танцев до вышивания.

Когда родители развелись, Наташа с сестрой и мамой перебрались жить в Россию. В городе Иваново девочка быстро освоилась в новой школе и стала принимать активное участие в местной художественной самодеятельности. Она была заводилой в организации концертов, смотров, капустников и посещала театральную студию. На сцене девушка чувствовала себя, как рыба в воде. Поэтому после окончания школы поступила в Ивановское училище культуры. Отец хоть и помогал дочерям, но все же денег не хватило, чтобы отправить Наташу учиться в Москву. В период обучения на актерском отделении Рудова вместе с однокурсниками подрабатывала, организацией детских праздников.

Получив диплом в 2003 году, Наталья отправилась покорять Москву, благо там уже проживала ее сестра Оксана. Некоторое время, перекантовавшись у нее, легче было думать о главном — о карьере актрисы.

Первой работой будущей звезды стал спортивный магазин. С должностью консультанта девушка справлялась легко. Выдающиеся внешние данные помогли Наташе постепенно освоится в среде фотомоделей. Она даже несколько раз попала на обложки глянца. А вот посещение различных кинокасингов долгое время не приносило никаких плодов. Лишь через три года Рудовой доверили сыграть жертву сатанистов с сериале про Виолу Тараканову. После этого было еще несколько незначительных эпизодов и дальше на Рудову буквально обрушилась всероссийская слава, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день». Роль богатой московской девушки, ни в чем не знающей отказа, ей удалась. После этого роли на актрисы посыпались одна за другой. Всего за десять лет Наталья успела сняться в сорока фильмах и сериалах. Причем, ей одинаково хорошо удаются, как положительные, так и отрицательные образы с комедийным или лирическим оттенком.

Личная жизнь Натальи Рудовой

Фильмография

2006 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей

2006 — Воспоминания Сталина

2006 — Рельсы счастья

2006 — Кто в доме хозяин?

2007 — Татьянин день

2008 — Героиня своего романа

2008 — Казаки-разбойники

2008 — Путейцы

2009 — Две стороны одной Анны

2009 — Третье желание

2009 — Дыши со мной

2010 — V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ

2010 — Ирония любви

2010 — Цветок дьявола

2010 — Зайцев, жги! История шоумена

2011 — Амазонки

2011 — Условия контракта

2011 — Ночной таверны огонёк

2011 — Поцелуй в голову

2011 — Гюльчатай

2012 — Универ. Новая общага

2012 — Джамайка

2012 — Свидетельница

2013 — Ночная фиалка

2013 — Условия контракта-2 2013 — Ералаш

2013 — Проверка на любовь

2014 — Гюльчатай: Ради любви

2015 — Невидимки

2015 — Что творят мужчины! 2 2015 — Женщины против мужчин

2015 — Исцеление

2015 — Тонкий лёд 2016 — Мафия: Игра на выживание

2017 — Молодёжка-5 2017 — Любовь в городе ангелов

2017 — Чисто московские убийства

2017 — Женщины против мужчин: Крымские каникулы

2017 — Счастья! Здоровья!

Видеоклипы

2014 — Я — это ты (Иракли)

2016 — Ключи от рая ( Тимати

2017 — Рукалицо (Скруджи)