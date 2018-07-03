20 комиксов с чёрным юмором, которые заставят вас пересмотреть свою жизнь

Бельгийский иллюстратор Брехт Ванденброк (Brecht Vandenbroucke) уже несколько лет рисует комиксы в особенном стиле и прячет в своих работах множество смыслов. Каждый рисунок многослоен, наполнен философскими размышлениями, чёрным юмором и иронией над современным миром. Эти иллюстрации способны заставить вас улыбнуться, задуматься о важном и пересмотреть взгляды на жизнь.

1. «Вечность» 2. «Критическое мышление» 3. «Меня ничто не остановит» 4. «Отдых от всего этого» 5. «Мотивация. Некоторым людям нужен небольшой толчок» 6. «Решение где-то рядом» 7. «Разрешите мне вас развлечь» 8. «Никто не говорил, что всё будет честно, но это не причина сдаваться» 9. «Следующий сезон» 10. «Время выбирать» 11. «Молчаливый крик» 12. «Потому что смерти нужна команда маркетологов» 13. «Решил начать новую жизнь» 14. «Чтобы выживать, нужно уметь адаптироваться» 15. «Потому что жизнь плоская» 16. «История любви» 17. «Настоящая любовь» 18. «Каждый день мы ходим по тонкой линии» 19. «Свобода» 20. «Будет ли это иметь смысл?»