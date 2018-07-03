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Четыре фермера в Саратовской области засеяли поля непроверенными семенами
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Четыре фермера в Саратовской области засеяли поля непроверенными семенами 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовских аграриев привлекут к ответственности. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. Речь идет о новоузенских предпринимателях. Весной 2018 года четверо мужчин посеяли яровые и зерновые культуры. Площадь составила больше трех тысяч гектаров. Причем семена своего урожая были от 2017 года, и предварительно не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Общая партия непроверенных высеянных семян составила 338 тонн.
После проверки, нарушителей привлекут к административной ответственности. Согласно статье 10.12 Кодекса административных правонарушений, нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Также в ходе одного из рейдов, сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза некачественной муки. В конце июня на контрольном посту «Озинки» инспекторы проверяли пшеничную муку общим весом больше 170 килограммов. Владелец пытался ввезти продукт в наш регион из Республики Казахстан без фитосанитарного сертификата. В итоге, хозяина груза привлекли к ответственности, а муку отправили обратно в Казахстан.
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