Четыре фермера в Саратовской области засеяли поля непроверенными семенами

Саратовских аграриев привлекут к ответственности. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. Речь идет о новоузенских предпринимателях. Весной 2018 года четверо мужчин посеяли яровые и зерновые культуры. Площадь составила больше трех тысяч гектаров. Причем семена своего урожая были от 2017 года, и предварительно не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Общая партия непроверенных высеянных семян составила 338 тонн.

После проверки, нарушителей привлекут к административной ответственности. Согласно статье 10.12 Кодекса административных правонарушений, нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.