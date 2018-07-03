Футболист Руслан Нигматуллин: «Иностранные мужчины — эдакие плейбои из сексуальных фантазий русских женщин»

— Некоторые наши девушки, очевидно, любят «экзотику». Наверно, им хочется новых впечатлений, чего-то необычного, остренького, «перчика». К типажу русских мужчин наши соотечественницы привыкли. А мужчины-иностранцы — например, бразильца, итальянца, испанца или аргентинца — очень отличаются! Это такие плейбои — образы женских сексуальных фантазий. Поэтому, когда они приезжают в Россию, некоторые «охотницы» начинают их отлов. В итоге мы получаем детей Олимпиады, детей сочинской Олимпиады, а через какое-то время будут и дети чемпионата мира. Уверен, что это случится. Со своей стороны хочу сказать, что я бы не обратил внимания на иностранных женщин. Я объездил огромное количество стран, был на всех континентах, и самые красивые и сексуальные девушки все-таки в России. Они стоят особняком, и весь мир это знает. Разумеется, болельщики разных стран не прочь познакомиться поближе с самыми красивыми девушками в мире.

Многие девушки мечтают не только о сиюминутном времяпровождении со жгучим иностранцем, но и мечтают о совместном будущем. Например, что он заберет её с собой в более лучшую, как ей кажется, жизнь. Но не стоит путать туризм и серьезные намерения. Конечно, есть много примеров, когда русские женщины живут за границей замужем за иностранцами. Но это все случается естественным путем и благодаря тому, что наши девушки самые красивые. Если девушка сильно этого хочет, то почему бы и нет? Наших девчонок хватит, чтобы украсить весь мир.