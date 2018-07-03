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В Московском клиническом научном центре делают операции без шрамов и рубцов
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В Московском клиническом научном центре делают операции без шрамов и рубцов 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Наталья Штайнберг о своем заболевании — фиброаденоме молочной железы — узнала случайно. Планировала эстетическую операцию, сделала необходимое для этого УЗИ. И выяснилось, что пластику стоит ненадолго отложить, передает "ТВ Центр".
ВАБ — это вакуумно-аспирационная биопсия. Щадящая альтернатива операции с открытым доступом, когда на коже делают разрез. Такой метод удаления фиброаденомы оставляет рубец, что особенно расстраивало молодых. Новое высокотехнологичное оборудование работает точечно и аккуратно.
Через месяц пациентки чаще всего уже и не могут найти место прокола. Сама операция длится от 15 до 30 минут. В зависимости от психологического состояния — местный или общий наркоз.
Под контролем УЗИ хирург вводит зонд через трехмиллиметровый прокол и удаляет новообразование. Раньше такие операции делали в городе только в частных клиниках. С этого года вакуум-аспирационная биопсия доступна и в Московском клиническом научном центре.
Екатерина Гоголева, «ТВ Центр».
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