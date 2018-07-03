Как вырастить миллионера, или история жизни невероятной Мэй Маск

Канадская модель Мэй Маск остается в мире моды даже несмотря на то, что отпраздновала свое 70-летие. Яркая и строгая, она сумела вырастить трех успешных детей, среди которых и глава SpaceX Илон Маск . При этом фигура матери миллионера ничуть не блекнет на фоне известного сына.

Мэй Маск появилась на свет в апреле 1948 года на территории провинции Саскачеван в Канаде. Однако родители девочки часто путешествовали и любили приключения, поэтому нередко брали маленькую дочь с собой, будь то Африка или бескрайние пустыни.

В 1969 уже взрослой Мэй удалось попасть в финал конкурса «Мисс ЮАР», а спустя год она связала себя узами брака с инженером Эрролом Маском. В 1971 у пары родился сын, тот самый Илон Маск. Кроме того, в течение следующих нескольких лет семья пополнилась сыном Кимбалом и дочерью Тоской. В модельном бизнесе Мэй Маск оказалась с 15 лет, а воспитание отпрысков совмещала со съемками. Кроме того, она получила несколько высших образований, в том числе на территории ЮАР.

Однако в 1979 она и ее супруг решили расстаться, и вместе с детьми модель переехала в Торонто. Там Маск осталась практически без денег, поскольку ее средства на счетах в ЮАР заморозили. Такую политику в стране проводили ради того, чтобы остановить отток населения. Иногда ей не хватало денег даже на пачку молока для детей. Жила семья бедно, не имея даже мебели или доступных удобств. Мэй Маск не пыталась контролировать детей, и они у нее росли «независимыми», но сама женщина считает, что была «идеальной матерью». Она не планировала их путь в жизни и не пыталась вмешиваться в решения отпрысков, Спустя несколько лет Илон и его брат перебрались жить к отцу, и позже Маск признавался, что жалеет о данном решении. В 50-летнем возрасте Мэй Маск решила отправиться в Нью-Йорк, где ее карьера набрала новые обороты. Ее заметили и стали приглашать в рекламные кампании, также она занималась диетологией, поскольку в свое время за год набрала 18 кг и прекрасно знала, как тяжело бывает похудеть. После рубежа в 60 лет мать Илона Маска остригла длинные волосы и перестала скрывать седину, но новый имидж лишь привлек такие бренды, как Joe Fresh и Virgin America. Кроме того, лицо Мэй Маск мелькало на обложках Vogue, Elle и других журналов. Успела модель сняться и в клипе Бейонсе на композицию Haunted. Несмотря на солидный возраст, Мэй Маск полна энергии, активно участвуя в дефиле, фотосессиях и других проектах. Кроме того, в 69-летнем возрасте ей предложили стать лицом Cover Girl. Сама модель отмечает, что годы для нее не играют роли, и она хочет показать, что даже в таком возрасте можно оставаться звездой. К тому же, в такой период ты становишься увереннее в себе и легче преодолеваешь трудности. Особенно продуктивным стал 2017, когда Маск работала больше, чем за всю жизнь. Притом тот факт, что она мать основателя SpaceX, играет в ее популярности далеко не первую роль. Все дети Мэй Маск выросли успешными. В частности, сын Кимбал имеет собственный ресторанный бизнес, участвует в работе компании Tesla, занимается благотворительностью и другими видами предпринимательства. Дочь Тоска влилась в Голливуд в качестве режиссера, успев дебютировать со своей работой на Каннском фестивале. Говоря об особенностях воспитания, Мэй Маск отметила, что использовала подход своих родителей. Она не пыталась поучать или наставлять отпрысков, предоставляя им свободу действий, но показывала, как нужно, собственным примером. Женщина учила их тому, что только упорная работа способна дать плоды, ведь сама она всегда усердно трудилась, не помогая наследникам. Всего, что добились ее дети, они достигли самостоятельно. Правда, в процесс Мэй Маск все же помогала детям в создании бизнес-планов и презентаций, а также инвестировала свои сбережения в их дела, но эти суммы были незначительными, и как только отпрыски начали вести свой бизнес, она ни разу за них не платила.

Сохранять молодость Мэй Маск помогают здоровый образ жизни и правильный рацион, а также она отмечает, что пока не настроена оставлять мир моды и уходить на пенсию.