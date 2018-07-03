«Я счастливый человек, потому что воочию вижу результаты своего труда»

СЕРГАЧ«Я счастливый человек, потому что воочию вижу результаты своего труда»

У каждого из нас свое предназначение. И, наверное, немногим дано умение тонко чувствовать природу, жить этим, наслаждаться. Юрий Степанович ГЕРАСИМОВ и профессию выбрал близкую к природе, по семейной традиции стал агрономом.

«За повседневностью притупляется осязаемость, чувство сопричастности ко всему растущему на земле, — говорит Юрий Степанович о том, что видит, бывая на природе. — Но вот я иду в лес, вдыхаю полной грудью густой, наполненный ароматом трав воздух. Медные сосны, белоствольные березки дружной стайкой выбежавшие на опушку. В глубоком овраге, заваленном буреломом, журчит ручей, где-то выстукивает дятел, отсчитывает годы кукушка. Ветер странствует по вершинам. Тело словно приобретает невесомость, на душе легко и отрешенно…»

На мой взгляд, лучше и не скажешь: от души о том, что нас окружает, и чего мы частенько не замечаем.

При всем этом характер Юрия Степановича мягким не назовешь. Целеустремленный и твердый в своих решениях и поступках, он все же имеет в душе лиричность и способность тонко чувствовать, а это довольно редкое сочетание.

На протяжении долгих лет Ю. С. Герасимов трудится главным агрономом в ООО «Ачка». Наша встреча произошла в преддверии его юбилейного дня рождения. Даже немного пообщавшись с ним, поняла, какой он интересный человек, интеллигентный, разносторонний, обладающий глубочайшими познаниями в своей профессии.

На мой вопрос, почему стал агрономом, ответил так: «Конечно, сегодня в нашей стране эта профессия не пользуется огромной популярностью. И совершенно напрасно. Работа созидательная. Ведь если обобщить все обязанности агронома, то его задача — накормить население».

И я полностью согласна с Юрием Степановичем, агроном знает, когда и как сажать сельскохозяйственные культуры, чем удобрять, когда убирать, как максимально увеличить и уберечь урожай. Не побоюсь сказать, что профессия относится к одной из важнейших в сельском хозяйстве.

«Обязанности наши самые широкие. Мои задачи — разрабатывать новые методы повышения урожайности, культивация видов, освоение новых. Можно сказать, агроном — это и селекционер, и бригадир на сельскохозяйственных работах. А еще, — заметил Юрий Степанович, — идеальная работа для тех, кто любит природу, экспериментирует с растениями, наблюдает за их ростом. Это как раз моё, то, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие».

Об уровне профессионализма моего собеседника говорят и результаты в хозяйстве, где он трудится много лет.

Постоянно учиться — его кредо. Выписывая горы специальной литературы, Юрий Степанович считает своим долгом быть в курсе всех новинок и по возможности применять их на практике.

Сейчас, по прошествии многих лет, он с благодарностью вспоминает всех, с кем начинал трудовую деятельность: и первых наставников, и руководителей хозяйств, где приходилось работать долгие годы. Ведь именно тогда зарождались ростки его интереса к профессии, ставшей делом всей жизни. Пример старшего брата помог ему когда-то определиться с выбором. Поступил в Ардатовский сельскохозяйственный техникум, по распределению немного поработал в Павловском районе. А затем переехал на родину, в воскресенский колхоз «Памяти Ленина», заочно поступил в сельхозинститут, дипломную работу защищал, уже имея большую практику.

В колхозе его сначала назначили бригадиром кормодобывающей бригады, существовали такие в те времена. Постепенно набирался опыта, затем стал главным агрономом хозяйства. «Работы всегда было много, — вспоминает Юрий Степанович, — и результатов добивались отличных, испытывали чувство гордости за свое сельхозпредприятие. В те годы впервые достигли урожайности зерновых культур до 36 ц с га. Не было никаких проблем с кормами, коллектив работал заинтересованный. Тогда как раз внедряли бригадный подряд. В начале моей деятельности руководил колхозом А. Г. Радаев, затем — В. И. Волостнов. Именно тот период я вспоминаю как лучший в моей жизни, наверное, оттого, что тогда были еще совсем молодыми».

Не все помнится в радужных тонах, случались и непростые времена. В какой-то момент в области приняли решение внедрить программу «ЗерНО». Она не дала желаемых результатов.

В силу обстоятельств в 2005 году перешел в другое хозяйство — «Серп и Молот», которое, к сожалению, в 2009-м перестало существовать. С тех пор и до сегодняшнего дня Юрий Степанович — главный агроном в ООО «Ачка». Общий трудовой стаж — 37 лет, и все это время в должности, наиважнейшей для хозяйства.

Главным в своей профессии он считает умение добиваться хороших результатов, что у него всегда получалось на «отлично». Бывали разные годы, обстоятельства складывались не в лучшую сторону, но агроном всегда делал все возможное и невозможное, чтобы урожай у хозяйства был. «Когда вижу колосящееся поле, испытываю чувство гордости за людей, труд которых помог вырастить этот урожай. И сердце наполняется радостью от такой красоты…» — делится мой собеседник.

У Юрия Степановича огромное количество благодарностей и почетных грамот от управления сельского хозяйства, областного правительства. Его ценят как отличного специалиста, профессионала своего дела.

О себе он говорит так: «Я счастливый человек, потому что воочию вижу результаты своего труда, и люди со мной рядом очень хорошие. Горжусь своим сыном, Алексей работает в министерстве промышленности ».

Как это радует, когда человек имеет всё, что нужно: любимое дело, семью, дом, доброе отношение окружающих. И, наверное, Бог вознаграждает тех, кто открыт душой и добр к людям, в первую очередь.

Пусть счастье не покидает его дом и семью, а удача всегда сопутствует в делах!

Р. Р. ИДРИСОВ, начальник управления сельского хозяйства:

«Я очень доволен работой Юрия Степановича и его отношением к делу. Профессионал, воспитанный в любви к избранной профессии и к земле. Всегда стремится повышать урожайность, экспериментирует, его по праву можно назвать универсалом — знает досконально все новинки агрономии. Побольше бы таких специалистов в сельском хозяйстве».

Автор: Елена Лыскова

Источник: «Сергачская жизнь»