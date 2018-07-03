Влад Соколовский намекнул, что мечтает о сыне

Артист и его избранница отпраздновали третью годовщину свадьбы.

Певица Рита Дакота и ее супруг, исполнитель Влад Соколовский , на днях отпраздновали третью годовщину свадьбы. А сегодня разместили на своем YouTube-канале новый влог, в котором звездный муж и отец среди прочего намекнул, что мечтает о сыне.

Сидя с супругом в ресторане, Рита Дакота заметила, что все заказанные им блюда — афродизиаки. «Я надеюсь, сегодня мы не сделаем Мии братика», — в шутку заметила она.

А я надеюсь, сделаем,

— моментально отреагировал Влад Соколовский.

«Что? Эксклюзивчик? Мы ждем второго?» — рассмеялась Рита Дакота.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота поженились в 2015 году после восьми лет знакомства. Дочь Мия — первый ребенок звездной пары, малышка появилась на свет в октябре прошлого года.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!