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Влад Соколовский намекнул, что мечтает о сыне
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Влад Соколовский намекнул, что мечтает о сыне 

Letidor.ru 19 минут назад
Фото: Letidor.ru
Артист и его избранница отпраздновали третью годовщину свадьбы.
Певица Рита Дакота и ее супруг, исполнитель Влад Соколовский, на днях отпраздновали третью годовщину свадьбы. А сегодня разместили на своем YouTube-канале новый влог, в котором звездный муж и отец среди прочего намекнул, что мечтает о сыне.
Сидя с супругом в ресторане, Рита Дакота заметила, что все заказанные им блюда — афродизиаки. «Я надеюсь, сегодня мы не сделаем Мии братика», — в шутку заметила она.
А я надеюсь, сделаем,
— моментально отреагировал Влад Соколовский.
«Что? Эксклюзивчик? Мы ждем второго?» — рассмеялась Рита Дакота.
Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота поженились в 2015 году после восьми лет знакомства. Дочь Мия — первый ребенок звездной пары, малышка появилась на свет в октябре прошлого года.
Фото: Instagram
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