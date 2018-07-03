В Сети появился тизер нового сезона «Лучше звоните Солу» 

Актер Джанкарло Эспозито у себя в твиттере опубликовал тизер-трейлер четвертого сезона «Лучше звоните Солу».
Продолжение спин-оффа сериала «Во все тяжкие» выйдет 6 августа. Новый сезон состоит из 10 эпизодов.
В тизере главный герой сериала Джеймс МакГилл говорит, что бог создал змей раньше, чем адвокатов, потому что ему нужна была практика. Сюжет нового сезона будет разворачиваться вокруг персональной трагедии МакГилла, которые стал адвокатом Солом Гудманом после смерти брата.
Адвокат Сол Гудман — один из персонажей сериала «Во все тяжкие». События в «Соле» разворачиваются в 2002 году, за несколько лет до его появления в первом сериале. Недавно создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган намекнул на то, что в новых сезонах «Лучше звоните Солу» появятся главные герои изначального шоу.