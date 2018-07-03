В Сети появился тизер нового сезона «Лучше звоните Солу»

Актер Джанкарло Эспозито у себя в твиттере опубликовал тизер-трейлер четвертого сезона «Лучше звоните Солу».

Продолжение спин-оффа сериала «Во все тяжкие» выйдет 6 августа. Новый сезон состоит из 10 эпизодов.

В тизере главный герой сериала Джеймс МакГилл говорит, что бог создал змей раньше, чем адвокатов, потому что ему нужна была практика. Сюжет нового сезона будет разворачиваться вокруг персональной трагедии МакГилла, которые стал адвокатом Солом Гудманом после смерти брата.