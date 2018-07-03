На одной волне: книги и украшения в морском стиле

Вера Шибаева, хранитель изящной словесности

Составили для вас список волнительных, вдохновляющих книжек, в которых есть море, и украшения им под стать.

Роман

Главная тема романа — противостояние человека и природы — напомнит вам о других шедеврах мировой художественной литературы, вышедших уже в ХХ веке: повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя и повести «Царь-рыба» Виктора Астафьева . Моби Дик — прозвище гигантского белого кашалота, который разбивает китобойные судна, как ореховые скорлупки. Один из промысловиков, Ахав, капитан судна «Пекода», клянется во что бы то ни стало загарпунить опасного кита. Большая рыба, большая сила, большая вода… Украшения к такой книге подберем с философским смыслом и элегантным, но одновременно дерзким обликом.

Кольцо SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Сомерсет Моэм «Трепет листа» (1921)

Сборник рассказов

Семь рассказов, объединенных «гавайской» темой, родились у автора, как он поясняет в предисловии, из-за желания показать, что действительность «райских» островов не так романтична и безмятежна, как ее представляют, но от этого не менее интересна. Каждый рассказ — история чьей-то жизни, чьих-то отношений, полная трагического и иронического, философского и приземленно-бытового, приправленная экзотическим колоритом. В земном раю островов Южного моря люди не всегда безгрешны и не всегда счастливы. Но тоску по теплу и солнцу эти истории утолят, как гавайский коктейль с кокосовым молоком и ананасовым соком. Украшения в унисон рассказам должны быть с этнической изюминкой.

Брошь-подвеска SL, серебро, корунды, фианиты (заказать)

Повесть-феерия

Это, пожалуй, самая романтическая и самая ностальгически прекрасная, напоминающая о школьной юности книга, которую вы можете взять с собой в отпуск к морю. Вам наверняка знакома история жизни и любви мечтательницы Ассоль, дочери бедного моряка, и аристократа Артура Грэя, отказавшегося от чинной и пресной жизни предков ради переменчивой, полной приключений судьбы капитана собственного корабля. Перечитывая повесть, вы не раз поймаете себя на том, что бросаете взгляд на линию горизонта: не покажется ли там символ сбывшейся мечты и всепобеждающего чувства — трехмачтовый «Секрет» с парусами из алого шелка? «Второй половинкой» книги пусть станут столь же романтичные и символичные украшения.

Подвеска Sokolov, серебро, фианиты (заказать)

Роман

У почтенного семейства Рэмзи есть традиция — проводить каникулы, снимая дом на шотландском острове Скай, гористом, с пейзажами суровой красоты, в которых средневековые замки соседствуют с рыбацкими деревушками. Украшением этого «края земли» и бесстрастным свидетелем всего происходящего здесь служит старинный маяк.

Мать семейства Рэмзи — идеал женщины викторианской эпохи: она воспитывает восемь детей, заботится о муже, доме и многочисленных гостях, не покидающих их съемный особняк, занимается благотворительностью. В немногие минуты, когда ей удается освободиться от хлопот и побыть наедине с собой, она чувствует себя совсем другим человеком, способным мечтать, размышлять и ощущать все, что с ней происходит, по-настоящему. Противоположность миссис Рэмзи — художница Лили Бриско, убежденная, что смысл жизни женщины не должен сводиться к поддержанию домашнего очага. У романа привкус морской соли и прохладное дыхание морского ветра: он о хрупкости красоты, мимолетной, как лето, о женской жертвенности, принимаемой за должное, о трудностях самореализации женщины вне семьи… Ювелирные акценты, отвечающие духу книги, — это, пожалуй, украшения с символом птицы, плененной в золотой клетке, вьющей гнездо в скалах или свободно парящей над волнами.

Подвеска Sokolov, розовое золото, фианиты (заказать)

Эрнест Хемингуэй «Острова в океане» (1950–1951)

Роман

Роман, в центре которого находится вымышленное лицо — известный американский художник-маринист середины ХХ века Томас Хадсон, по сути, многое заимствует из биографии самого Хемигуэя: от внешности, возраста и мировоззрения автора до количества его браков, детей, уединенной жизни на лоне природы и других узнаваемых подробностей. Идиллические годы пребывания Хадсона на Багамах, на острове Бимини, по соседству с Кубой, нарушает сначала семейная трагедия (двое младших сыновей и их мать — вторая бывшая жена Томаса — погибают в автокатастрофе), а потом Вторая мировая война. Хадсон, переехавший на Кубу, из патриотических побуждений помогает собирать данные о немецких подлодках в районе Острова свободы…

Роман стоит прочитать, чтобы нарисовать в своем воображении те же виды на океан, что писал Хадсон, прогуляться вместе с ним по песчаным побережьям, полным ракушек, крабов, птиц и черепах, а главное — сблизиться с умным, интересным человеком, который стоически принимает удары судьбы и до последнего дня не теряет ни мужества, ни любви к этому миру. Украшения к книге подойдут такие, которые будут напоминать о флоре и фауне океана и «райских» островов, вдохновляя вас саму взяться за кисть или фотоаппарат.

Серьги SL, серебро, фианиты (заказать)

Роман

Эта книга переменчива, как море: она напоминает то философскую притчу, то любовный роман, то мистический роман, то детектив или триллер… Люди разных судеб встречаются в одинокой таверне на побережье, чтобы исцелиться морем, найти у него ответы на свои вопросы. Кто-то жаждет вдохновения, кто-то — научного открытия, кто-то — избавления от страха перед огромным миром, а кто-то — заживления разбитого сердца. Морская стихия в этом романе и центр притяжения сюжетных линий, и полноценный, самостоятельный персонаж, «речь» которого — шум прибоя — слышна на каждой странице. Символическим посредником между человеком и морем издавна считался дельфин — почему бы не выбрать для отпуска украшения, воплощающие это мудрое и жизнерадостное животное?

Кольцо SL, серебро, фианиты (заказать)

Роман

Всем, кому по сердцу пришлась трагическая романтика «Титаника», понравится и эта книга. Для главной героини романа, 22-летней Грейс Винтер, все начинается как сказка: летом 1914 года она выходит замуж за богатого молодого человека, и молодожены отправляются из Лондона в Нью-Йорк на респектабельном лайнере «Императрица Александра». Посреди Атлантического океана лайнер терпит крушение, и Грейс чудом удается оказаться в одной из спасательных шлюпок. Молодой женщине и ее спутникам предстоит три страшных недели скитаний по волнам, не всем суждено выжить. Испытания обнажают самые сильные и самые темные стороны людей, оказавшихся в одной лодке, меняется и Грейс. Сопереживая героине, легко представить, какие украшения были на ней, когда она садилась в шлюпку, — конечно же, жемчуг, как и полагается леди. Так что в данном случае в аксессуарах отдаем предпочтение такому дару моря, как перламутр.

Колье SL, серебро, жемчуг, фианиты (заказать)

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