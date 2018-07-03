Жующую троицу с трибуны «Лужников» напугали Малаховым

Матч Испания — Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнится российским болельщикам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне «Лужников», пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.

Зрители матча сразу заприметили колоритных соотечественников, их отрешенность от царящей вокруг суеты многим показалась забавной. Спустя несколько часов после трансляции жующая тройка превратилась в главный мем, а уже на следующий день российские СМИ сбились с ног пытаясь затащить новых звезд интернета на интервью.

О причинах такой небывалой популярности обычных российских обывателей порассуждал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян. Специалист уверил корреспондента Dni.Ru , что в этой ситуации нет ничего необычного — россияне узнали в уплетающих сосиски в тесте фанатах самих себя.

"Хорошими делами прославиться нельзя, а вот жратвой на камеру запросто, — начал повествование Манукян — Нет, они, конечно, очень симпатичные люди и у них давно налажена жизнь, но вы задумайтесь почему настолько популярны сейчас такие персонажи. Да потому что мы все уже как американцы стали, только о холодильнике и думаем. Вот увидели россияне трех упитанных жующих людей и сразу себя в них узнали. А если бы перед ними еще телевизор поставили, то картина была бы вообще маслом. Вот такой у нас нынче образ россиянина. Отсюда и популярность народная".

По словам эксперта, обрушившаяся слава еще аукнется новым интернет-звездам. Теперь телевизионщики не дадут троице в кокошниках спокойной жизни. «Сейчас этих ребят затаскают по глупым „прокладкам“ между матчами на »Первом канале" , ну и, конечно, на «Россию-1» к Малахову позовут. Андрюша разве удержится от такого лакомого кусочка. В очередной раз непосредственную реакцию приятных людей превратят в адское шоу, а их выставят клоунами", — предположил Вадим.

"Вот читаю: А давайте их пригласим и в Сочи. Ок, почему нет. Но оказывается по условиям организаторов им обязательно снова нужно хот-догов поесть на камеру и непременно в кокошниках. Ну зачем все обязательно доводить до маразма и абсурда? Ну посмеялись мы над этими ребятами, ну прекрасное у нас настроение. Но теперь же эту троицу будут везде водить на поводке из эфира в эфир и везде будут им совать в рот хот-доги. А если не дай Бог снимут кокошники, то вся благостная картина в миг разрушится. Объясните, почему нам упорно насаждается концепция: чем глупее ты выглядишь на экране и поступаешь по жизни, тем больше шансов у тебя на успех в России? У Вас есть ответ? У меня нет…", — завершил свою мысль Манукян.