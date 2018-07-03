Как сосредоточиться на делах, если вы работаете и путешествуете

Научитесь себя контролировать без начальника, стоящего у вас за спиной

Дизайнер и иллюстратор Николь Робертс уже 14 месяцев живет в Буэнос-Айресе. Она обожает составлять списки, поэтому заранее расписывает следующий рабочий день. Чтобы вести отчет о работе, она пользуется приложением Habitica. Оно сделано в игровой форме, и за выполнение каждой задачи из своего списка можно получить награду. За пропущенное дело выдается штраф. «Все эти виртуальные призы и наказания помогают мне придерживаться плана, — сказала она. — Возможно, глупый способ, но он работает».

Научитесь отказываться и соглашаться в нужное время

Программист Марк Мейер ведет кочевой образ жизни три года, и для него очень важно правильно распоряжаться свободным временем. Он может путешествовать только благодаря заработанным за заказы деньгам, так что ему приходится иногда в чем-то себе отказывать. Однако он выбрал подобный образ жизни именно ради возможности путешествовать, а значит работать 24/7 для него не вариант.

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«Когда у тебя нет офиса и ты не знаешь, когда начинается и заканчивается твое рабочее время, иногда кажется, что нужно работать все время, — рассказал он. — Но порой необходимо сказать «да» какому-нибудь безумно веселому времяпрепровождению. Все сводится к соблюдению баланса и самостоятельности».

Ищите постоянство в непостоянности

Для тех, кто отправляется в путешествие один или два раза в год, прибытие в новое место означает возможность провести неделю без рабочей почты, попробовать каждое местное блюдо и отоспаться. Но цифровые кочевники при переезде в новый город в первую очередь думают о другом. Как хорошо работает Wi-Fi? Где лучший коворкинг? Можно ли звонить? На каком языке тут говорят? Какой часовой пояс? В постоянных путешествиях все непостоянно — меняются языки, роутеры и даже розетки. Так что, чтобы собраться, вам необходимо добиться какой-то стабильности.

Психолог и спикер Лаура Галлахер работает в путешествиях пять месяцев. Сейчас она живет в Хорватии и всякий раз при переезде в новое место ищет обязательные элементы, необходимые для комфортной работы. «Я всегда ищу место для медитации, любимый местный ресторан, продуктовый магазин, и изучаю, как что работает в моей квартире, — рассказала она. — Куда бы я ни поехала, я всегда так делаю. Такая привычка помогает бояться со страхом неопределенности, который мог бы сказаться на моей продуктивности».

Цифровым кочевникам приходится адаптироваться к новым культурам, и иногда они допускают ошибки. Галлахер советует не переживать об этом. «Чем больше вы себя ругаете или нервничаете из-за культурных барьеров, тем менее продуктивными становитесь», — считает она.

Не спите слишком долго и продуктивно проводите воскресенье

Когда вы работаете без привязки к месту, у вас обычно нет четкого графика, когда вы должны быть онлайн и работать. Нет никакого расписания рабочего дня — и у некоторых это вызывает трудности. Маркетолог Джонатан Моед путешествует с ноября прошлого года и старается не спать допоздна. «С гибким графиком работы приходит большая ответственность, — считает он. — Вам приходится активно балансировать между работой и отдыхом. Раннее пробуждение помогает мне решить все срочные дела пораньше — как личные, так и рабочие».

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В разных странах существуют разные обычаи касаемо того, как проходит воскресенье. В некоторых в этот день не работают рестораны и магазины, поэтому Джонатан предпочитает проводить его продуктивно. «Я составляю расписание всех событий, которые происходят в городе на неделе, например, какие концерты будут в это время, — рассказал маркетолог. — Мне удобнее всего строить планы в воскресенье, чтобы потом я мог понимать, какие дела могут подвинуть на неделе».

Работайте по вдохновению

У вас наверняка бывали такие дни, когда приходишь в офис и работа дается с трудом? Письма, встречи, звонки — все получается кое-как. Специалист по SEO Дрю Батлен испытывает такие проблемы даже во время своего путешествия, которое длится уже 11 месяцев. Иногда дело не в окружении — просто вы встаете не с той ноги.

Но когда приходит рабочий настрой и вдохновение, Дрю пользуется им по максимуму. «Чтобы воспользоваться преимуществами удаленной работы, мне приходится выкладываться на полную, когда приходит вдохновение, — сказал он. — Иногда я могу работать над интересным мне проектом 12 часов, а потом взять перерыв в середине рабочего дня».

Работайте как в одиночестве, так и в компании людей

У коворкингов есть свои плюсы и минусы: с одной стороны, вас мотивируют окружающие работающие люди, а с другой, они могут отвлечь вас от важной мысли. Основательница компании веб-разработки Джессика Татэм чередует работу в одиночку и общение с командой.

«Хотя сейчас я путешествую с группой людей, в душе я интроверт, и чтобы разобраться в работе, мне нужно какое-то время побыть наедине, — призналась она. — Когда мне нужно полностью уделить внимание клиенту, я работаю не в коворкинге, а из дома, в комфортной домашней одежде».

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Подстраивайтесь под рабочий график вашей компании, но в меру

Когда вы живете в Азии, а большинство клиентов — например, на восточном побережье США, то нормально поспать не получится. К такому графику нелегко приноровиться, но консультант по маркетингу Хилари Уэльтер считает, что лучше быть онлайн в одно время с головной компанией. Хилари путешествует два года и научилась правильно планировать свое время.

«Я поняла, что когда вы работаете в одно время с главным офисом, все становится проще, особенно, когда дело касается коммуникации и дедлайнов, — сказала она. — Если у вас нет офиса, в который вам надо ходить, работа всегда будет с вами. Неважно, в какое время вы работаете — днем или ночью — постарайтесь придерживаться какого-то расписания, чтобы оставалось время на то, чтобы насладиться жизнью».

Выделите время для работы офлайн

Изучите историю своего браузера. Сколько раз вы сегодня заходили в Facebook? Или проверяли истории в Instagram? В интернете полно отвлекающих от работы вещей, поэтому интерактивный дизайнер Клаудия Монрой выделяет в своем расписании время, чтобы поработать без подключения к сети. Кроме того, это ей помогает хорошо высыпаться. «Звучит очевидно, но вы можете очень легко увлечься работой и забыть про сон, — сказала она. — Однако после отдыха мозг работает продуктивнее. Даже если из-за сна вам придется поработать меньше, вы все равно сделаете работу лучше».

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Возьмите выходной

Не каждый вид удаленной работы предполагает возможность взятия выходного. Но если вы все-таки можете себе его позволить, то лучше это сделать. Фотограф-фрилансер Шон Марьер говорит, что после выходного ему проще сосредоточиться на работе. Шон путешествует с апреля 2017 года и сейчас живет в Таиланде. «Я беру как минимум один выходной в неделю, когда не притрагиваюсь к фотоаппарату, не обрабатываю фото и даже не листаю ленту Instagram, — сказал он. — Так я не перегораю и возвращаюсь к работе с новыми силами и вдохновением».

Ведите активный образ жизни

Возможно, вы знаете, как сложно заставить себя ходить в зал во время отпуска. А теперь представьте, что вы путешествуете несколько месяцев или лет. Сложно найти время на занятия между турами, путешествиями в соседние города и изучением иностранного языка. Старший менеджер по лидерскому развитию Энн-Маделина Кляйнвахтер считает, что фитнес может оказать удивительный эффект на работу вашего мозга. Она путешествует почти два года и поддерживает активный образ жизни. «Люди часто недооценивают пользу физических упражнений, — сказала она. — По моему опыту, они значительно помогают поддерживать здоровье — как физическое, так и психическое. Я стараюсь, чтобы тренировки проходили весело — будь то йога или занятия в зале или на улице — и чтобы на них всегда играла музыка». По словам Кляйнвахтер, нужно обращать внимание на свои потребности и делать перерывы — для разминки и других дел. «Всегда есть множество разных способов, но самое важное — это обрести себя, — прокомментировала она. — Радуйтесь, наслаждайтесь своим путешествием и каждым его мгновением».

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