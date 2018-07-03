Ещё
Песни и стихотворения о любви прозвучат в ЦСО «Лианозово»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песни и стихотворения о любви прозвучат в ЦСО «Лианозово» 

Управа района Лианозово 39 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Филиал «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» приглашает всех желающих на концерт «Во имя любви», который пройдет 6 июля.
— Для гостей подготовили вокальные и танцевальные номера, а также стихотворения. Все выступления будут посвящены прекрасному чувству — любви, — уточнили в центре соцобслуживания.
Напомним, День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
Филиал «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» находится по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало в 13.00. Вход свободный. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Мастер-классы для пенсионеров прошли в Лианозове Песни и стихотворения о России прозвучат в ЦСО на Новгородской
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?39
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа28
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение