Песни и стихотворения о любви прозвучат в ЦСО «Лианозово»

Филиал «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» приглашает всех желающих на концерт «Во имя любви», который пройдет 6 июля.

— Для гостей подготовили вокальные и танцевальные номера, а также стихотворения. Все выступления будут посвящены прекрасному чувству — любви, — уточнили в центре соцобслуживания.

Напомним, День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Филиал «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» находится по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало в 13.00. Вход свободный. (вт)