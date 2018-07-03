В Республике Крым участковые уполномоченные полиции нашли пропавшую симферопольчанку

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку поступила информация о том, что в Симферополе пропала 26-летняя местная жительница. Ориентировка была доведена на сведения нарядов, заступающих на дежурство.

В скором времени участковый уполномоченный полиции Светлана Разина с помощью неравнодушных судакчан установила местонахождение разыскиваемой. Жительница Симферополя в короткие сроки была найдена на одной из улиц города.

По словам матери найденной девушки, дочь страдает нарушениями памяти. Ранее она уже уходила из дома, но всегда возвращалась. На этот раз ее долгое отсутствие обеспокоило родственников и заставило обратиться за помощью в полицию. Разыскиваемая передана матери.

Родственники найденной крымчанки поблагодарили сотрудников полиции за оперативность и помощь.

За время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении девушки совершено не было.