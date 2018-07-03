Победитель конкурса медийной продукции «Юные журналисты» поедет в «Артек» на медиафорум

Как сообщается на сайте школы № 2009, ученик 6 «З» класса Алексей М. победил в конкурсе «Юные журналисты».

В качестве приза он получит путёвку в «Артек» для участия в IV Международном юношеском медиафоруме, который пройдёт осенью 2018 года.

В течение июля 2018 года победители конкурса получат по электронной почте Дипломы победителей, сертификаты и также информацию по регистрации на IV Международный юношеский медиафорум «Артек».

Фото взято: http://e-zdravnitsa.ru/uploads/images-news/2017/11/13-artek-1.jpg