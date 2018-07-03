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Победитель конкурса медийной продукции «Юные журналисты» поедет в «Артек» на медиафорум
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Победитель конкурса медийной продукции «Юные журналисты» поедет в «Артек» на медиафорум 

Управа района Южное Бутово 32 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 2009, ученик 6 «З» класса Алексей М. победил в конкурсе «Юные журналисты».
В качестве приза он получит путёвку в «Артек» для участия в IV Международном юношеском медиафоруме, который пройдёт осенью 2018 года.
В течение июля 2018 года победители конкурса получат по электронной почте Дипломы победителей, сертификаты и также информацию по регистрации на IV Международный юношеский медиафорум «Артек».
Фото взято: http://e-zdravnitsa.ru/uploads/images-news/2017/11/13-artek-1.jpg
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