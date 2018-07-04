«Царицыно» стал призером цветочного фестиваля

Музей-заповедник «Царицыно» получил третье место на Московском международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в номинации «Малый выставочный сад». «Цветочное шоу» проходит в столице с 29 июня по 8 июля.

Увидеть необычный проект, подготовленный сотрудниками музея-заповедника, можно будет до конца праздника в парке «Музеон». Посвящен он, кстати, одной из самых популярных выставок — «Дачному Царицыно». Композиция в прямом смысле слова пропитана духом того времени, когда русская аристократия приезжала в парк совершить вечерний променад или покататься на лодках по Царицынским прудам.

Кстати, посетители фестиваля также могут сразу записаться на участие в другом творческом конкурсе от музея-заповедника — Фестивале садово-паркового и топиарного искусства. Оставить свою заявку можно прямо возле стенда «Царицына» в Музеоне.

Фото: Moscow Flower Show