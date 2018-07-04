Ещё
«Царицыно» стал призером цветочного фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Царицыно» стал призером цветочного фестиваля 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Музей-заповедник «Царицыно» получил третье место на Московском международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в номинации «Малый выставочный сад». «Цветочное шоу» проходит в столице с 29 июня по 8 июля.
Увидеть необычный проект, подготовленный сотрудниками музея-заповедника, можно будет до конца праздника в парке «Музеон». Посвящен он, кстати, одной из самых популярных выставок — «Дачному Царицыно». Композиция в прямом смысле слова пропитана духом того времени, когда русская аристократия приезжала в парк совершить вечерний променад или покататься на лодках по Царицынским прудам.
Кстати, посетители фестиваля также могут сразу записаться на участие в другом творческом конкурсе от музея-заповедника — Фестивале садово-паркового и топиарного искусства. Оставить свою заявку можно прямо возле стенда «Царицына» в Музеоне.
Фото: Moscow Flower Show
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Как распускается кактус, засняли в «Царицыне» Комнаты прохлады спасут жителей от изнуряющей жары О начале Великой отечественной войны рассказали в читальне
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера33
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»78
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение