Посол Бельгии посетил Атаманский дворец ради знакомства с культурой Дона

Полномочный посол Бельгии решил ознакомится с культурой донского края и достопримечательностями столицы казачества. По традиции, высокопоставленному гостю устроили экскурсию по залам Атаманского дворца. Это памятник гражданской архитектуры XIX века. Построен он в 1863 году в Александровском саду как официальная резиденция наказного атамана Войска Донского. Дворец также служил местом пребывания царя и наследников престола во время их приезда в Новочеркасск. Здесь останавливались в дни посещения Дона высочайшие особы, среди них Государи Императоры Александр II, Александр III, Николай II . Дворец входит в перечень объектов культурного наследия России

На первом этаже музея размещены различные музейные экспозиции. На втором этаже созданы интерьеры парадных помещений, Большая гостиная, Столовая, Кабинет атамана. За время ЧМ-2018 здесь побывали министр спорта Бразилии, и множество болельщиков из Мексики и Германии.