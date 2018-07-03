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Посол Бельгии посетил Атаманский дворец ради знакомства с культурой Дона
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Посол Бельгии посетил Атаманский дворец ради знакомства с культурой Дона 

Деловое сообщество 31 минуту назад
Полномочный посол Бельгии решил ознакомится с культурой донского края и достопримечательностями столицы казачества. По традиции, высокопоставленному гостю устроили экскурсию по залам Атаманского дворца. Это памятник гражданской архитектуры XIX века. Построен он в 1863 году в Александровском саду как официальная резиденция наказного атамана Войска Донского. Дворец также служил местом пребывания царя и наследников престола во время их приезда в Новочеркасск. Здесь останавливались в дни посещения Дона высочайшие особы, среди них Государи Императоры Александр II, Александр III, Николай II. Дворец входит в перечень объектов культурного наследия России
На первом этаже музея размещены различные музейные экспозиции. На втором этаже созданы интерьеры парадных помещений, Большая гостиная, Столовая, Кабинет атамана. За время ЧМ-2018 здесь побывали министр спорта Бразилии, и множество болельщиков из Мексики и Германии.
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